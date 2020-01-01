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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিটিসিএফআই প্রোটোকল টোকেনসমূহ

বিটিসিএফআই প্রোটোকল সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
+0.02%
0.00%
-0.03%
$ 1.00B
$ 56.21K
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.44
-0.60%
+15.49%
+12.44%
$ 254.77M
$ 742.35K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2419
+0.17%
+3.83%
-2.43%
$ 63.07M
$ 360.49K
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03578
-0.11%
+1.73%
-1.97%
$ 42.13M
$ 31.20M
5
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01106
+0.73%
+11.60%
+12.16%
$ 41.42M
$ 12.97M
6
Threshold
Threshold
T
$ 0.003468
-0.03%
+6.70%
+3.52%
$ 38.74M
$ 16.50M
7
Test
Test
TST
$ 0.015065
+0.26%
+5.19%
+4.32%
$ 14.28M
$ 7.61M
8
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.009484
-1.36%
+3.80%
+94.86%
$ 8.75M
$ 94.45M
9
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0008746
+0.47%
+3.24%
+7.28%
$ 6.38M
$ 66.44M
10
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.01175
-0.28%
+4.91%
+6.04%
$ 4.60M
$ 4.78M
11
GVNR
GVNR
GVNR
$ 0.236449
0.00%
--
0.00%
$ 3.79M
$ 12.49
12
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002449
+0.45%
+7.07%
+12.59%
$ 3.66M
$ 28.06M
13
Garden
Garden
SEED
$ 0.107706
0.00%
--
0.00%
$ 1.40M
$ 1.30
14
$ 0.002082
+0.63%
+18.12%
+25.66%
$ 1.27M
$ 37.55M
15
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007096
-0.10%
+0.84%
-7.38%
$ 608.97K
$ 9.76M
16
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.0024587
-0.01%
-0.03%
-29.28%
$ 230.22K
$ 19.36K
17
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
18
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02961
+1.08%
+1.69%
+5.33%
--
$ 2.36M
19
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1091
-0.91%
+6.65%
+2.73%
--
$ 623.31K
20
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003467
+0.06%
+4.84%
+3.65%
--
$ 16.64M
21
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.003331
+0.85%
+10.58%
+16.18%
--
$ 3.88B

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিটিসিএফআই প্রোটোকল টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিটিসিএফআই প্রোটোকল টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 21 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.49B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিটিসিএফআই প্রোটোকল টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিটিসিএফআই প্রোটোকল টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 18.12% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ALEX সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিটিসিএফআই প্রোটোকল টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 21 বিটিসিএফআই প্রোটোকল টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিটিসিএফআই প্রোটোকল টোকেনগুলোর মধ্যে U, PENDLE, BR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিটিসিএফআই প্রোটোকল বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিটিসিএফআই প্রোটোকল টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.49B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিটিসিএফআই প্রোটোকল সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।