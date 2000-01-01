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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ব্রিজড-টোকেন টোকেনসমূহ

ব্রিজড-টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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1
Bitcoin
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2
Ethereum
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$ 276.51B
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3
Binance Coin
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4
USDCoin
USDCoin
USDC
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+0.01%
-0.01%
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5
XRP
XRP
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6
Solana
Solana
SOL
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Tron
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TRX
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8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
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+2.84%
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$ 18.71B
$ 83.93K
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 556.8
-0.41%
+10.68%
+14.64%
$ 9.36B
$ 12.25K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,833.26
+0.63%
+11.65%
+14.34%
$ 8.38B
$ 4.43
11
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
+1.39%
+21.24%
+21.55%
$ 4.13B
$ 0.14
12
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999591
+0.01%
0.00%
+0.07%
$ 4.06B
$ 239.52M
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.882
-0.04%
+8.99%
+8.22%
$ 2.98B
$ 118.63K
14
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004909
+0.34%
+11.61%
+11.33%
$ 2.94B
$ 488.10B
15
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.702
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
16
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.05227
+0.70%
+11.85%
+6.16%
$ 2.31B
$ 3.68M
17
Bittensor
Bittensor
TAO
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+0.54%
+9.10%
+5.24%
$ 2.31B
$ 22.18K
18
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.7553
+0.32%
+10.12%
+9.94%
$ 2.29B
$ 838.99K
19
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8
+0.14%
+4.44%
+6.34%
$ 1.36B
$ 2.73M
20
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 747.74K
21
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
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+0.49%
+12.38%
$ 873.16M
$ 3.25M
22
TrueUSD
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23
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.679
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+18.63%
+20.85%
$ 397.67M
$ 7.47M
24
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3833
+0.03%
+20.21%
+23.12%
$ 359.46M
$ 514.18K
25
SEI
SEI
SEI
$ 0.04208
+0.69%
+10.15%
+5.87%
$ 307.12M
$ 2.66M
26
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005123
+0.39%
+7.20%
+3.95%
$ 283.41M
$ 3.24B
27
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06756
+0.19%
+6.73%
+7.27%
$ 134.47M
$ 1.03M
28
$ 0.04181
+0.34%
+8.55%
+8.27%
$ 123.06M
$ 2.09M
29
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,469.25
+0.14%
+0.03%
+3.14%
$ 122.27M
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30
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999529
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-0.15%
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31
Unit Pump
Unit Pump
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+0.11%
+16.39%
$ 105.30M
$ 2.29M
32
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.229
+0.44%
+10.71%
+25.08%
$ 101.46M
$ 537.48K
33
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11154
+0.13%
+10.11%
+2.20%
$ 94.72M
$ 1.19M
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NEXPACE
NEXPACE
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+0.95%
+4.61%
+16.23%
$ 60.82M
$ 341.15K
35
Bridged WETH
Bridged WETH
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+0.71%
+0.19%
+23.33%
$ 42.14M
$ 1.36M
36
$ 0.004807
+0.23%
+8.22%
+7.62%
$ 41.98M
$ 12.60M
37
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.008135
+0.48%
+8.82%
+6.56%
$ 41.44M
$ 7.94M
38
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999536
-0.01%
0.00%
+0.25%
$ 34.93M
$ 5.49M
39
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3007
-0.07%
+7.62%
+4.74%
$ 26.53M
$ 223.85K
40
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 2,288.2
+0.44%
+0.19%
+22.00%
$ 16.37M
$ 1.65M
41
AVA
AVA
AVA
$ 0.1899
+0.53%
+13.07%
+7.23%
$ 14.01M
$ 325.46K
42
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 71,760
+0.21%
+0.12%
+14.13%
$ 9.19M
$ 23.38M
43
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02123
+0.05%
+5.43%
+9.29%
$ 8.32M
$ 3.19M
44
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006113
-0.20%
-6.02%
+0.60%
$ 3.00M
$ 92.43M
45
Wrapped Glue
Wrapped Glue
WGLUE
$ 0.00267194
0.00%
--
0.00%
$ 2.64M
$ 1.00
46
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999285
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 2.62M
$ 43.97M
47
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999222
-0.01%
0.00%
+0.24%
$ 2.47M
$ 501.71K
48
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009625
+0.48%
+2.82%
+1.08%
$ 2.38M
$ 6.43M
49
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 641.46
+0.29%
+0.07%
-96.89%
$ 2.33M
$ 23.84
50
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999222
-0.01%
0.00%
+0.09%
$ 1.09M
$ 94.04K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ব্রিজড-টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ব্রিজড-টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 63 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $2099.74B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ব্রিজড-টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ব্রিজড-টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.57% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে HYPE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ব্রিজড-টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 63 ব্রিজড-টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ব্রিজড-টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে BTC, ETH, BNB অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ব্রিজড-টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ব্রিজড-টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $2099.74B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ব্রিজড-টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।