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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিআরসি-২০ টোকেনসমূহ

বিআরসি-২০ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.00000309
+1.82%
+23.45%
+21.06%
$ 1.32B
$ 204.16B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2714
-0.07%
+6.84%
+2.80%
$ 135.95M
$ 489.09K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 4
+3.16%
+17.88%
+16.03%
$ 83.62M
$ 30.78K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000011402
+0.89%
+9.53%
+11.57%
$ 23.67M
$ 7.60T
5
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0.00030966
+0.57%
+0.16%
-1.16%
$ 189.82K
$ 39.02K
6
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0.00019487
+0.46%
+0.21%
+22.68%
$ 185.07K
$ 172.87
7
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0.00014195
+0.47%
+0.19%
+21.51%
$ 141.95K
$ 11.23
8
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00496395
+0.46%
+0.20%
+24.73%
$ 36.50K
$ 109.57
9
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004367
+0.07%
+2.26%
+11.40%
--
$ 2.67B

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিআরসি-২০ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিআরসি-২০ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 9 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.56B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিআরসি-২০ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিআরসি-২০ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 23.45% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে PEPE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিআরসি-২০ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 9 বিআরসি-২০ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিআরসি-২০ টোকেনগুলোর মধ্যে PEPE, TRAC, ORDI অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিআরসি-২০ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিআরসি-২০ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.56B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিআরসি-২০ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।