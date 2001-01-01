ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বাইন্যান্স-পেগ টোকেন টোকেনসমূহ

বাইন্যান্স-পেগ টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,288.5
+0.78%
+19.40%
+22.05%
$ 276.51B
$ 356.29K
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.1519
+0.70%
+15.39%
+15.57%
$ 71.91B
$ 48.15M
3
Solana
Solana
SOL
$ 87.56
-0.11%
+13.33%
+16.06%
$ 50.83B
$ 1.46M
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07673
+0.10%
+9.92%
+10.81%
$ 13.12B
$ 270.96M
5
Zcash
Zcash
ZEC
$ 558.69
-0.41%
+10.68%
+14.64%
$ 9.36B
$ 12.25K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1906
+1.01%
+9.60%
+5.89%
$ 6.94B
$ 44.96M
7
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 216.4
+0.37%
+7.18%
+6.09%
$ 4.37B
$ 56.27K
8
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 47.34
+0.19%
+6.10%
+6.48%
$ 3.67B
$ 109.67K
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.889
-0.04%
+8.99%
+8.22%
$ 2.98B
$ 118.63K
10
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004923
+0.34%
+11.61%
+11.33%
$ 2.94B
$ 488.10B
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.7593
+0.32%
+10.12%
+9.94%
$ 2.29B
$ 838.99K
12
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.802
+0.14%
+4.44%
+6.34%
$ 1.36B
$ 2.73M
13
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6878
+1.00%
+8.41%
+3.50%
$ 544.89M
$ 4.03M
14
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2173
+0.18%
+9.31%
+12.75%
$ 237.59M
$ 364.06K
15
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.04066
-0.07%
+4.08%
+16.78%
$ 40.79M
$ 1.76M
16
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.00268
+0.04%
+6.61%
+0.22%
$ 25.44M
$ 21.17M
17
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6406
+1.22%
+5.31%
+4.23%
$ 12.12M
$ 111.96K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বাইন্যান্স-পেগ টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বাইন্যান্স-পেগ টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 17 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $447.14B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বাইন্যান্স-পেগ টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বাইন্যান্স-পেগ টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 19.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বাইন্যান্স-পেগ টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 17 বাইন্যান্স-পেগ টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বাইন্যান্স-পেগ টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে ETH, XRP, SOL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বাইন্যান্স-পেগ টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বাইন্যান্স-পেগ টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $447.14B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বাইন্যান্স-পেগ টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।