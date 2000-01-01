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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ অ্যাডভেঞ্চার গেম টোকেনসমূহ

অ্যাডভেঞ্চার গেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.16
+0.51%
+9.67%
+11.38%
$ 23.14M
$ 21.80K
2
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03575
+0.45%
+1.02%
+15.84%
$ 12.28M
$ 2.32M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.08909
+1.09%
+18.18%
+28.05%
$ 9.49M
$ 680.47K
4
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01747621
-0.02%
-0.02%
-0.68%
$ 1.63M
$ 1.00K
5
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.33444E-7
+1.42%
+18.10%
+20.20%
$ 1.33M
--
6
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 3.1198E-8
+64.31%
+63.90%
+15.76%
$ 803.66K
--
7
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.2385
-0.68%
--
+20.02%
$ 669.08K
$ 446.83
8
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03587
+1.88%
+4.57%
+8.78%
$ 581.08K
$ 2.15M
9
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.01075974
+0.22%
+0.10%
+12.48%
$ 526.87K
$ 3.88K
10
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000691
+2.52%
-5.21%
-4.82%
$ 431.21K
$ 17.80M
11
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00858195
+2.66%
+0.05%
+2.55%
$ 254.59K
$ 858.19
12
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.0011423
0.00%
0.00%
-0.28%
$ 219.10K
$ 8.82
13
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 4.077E-12
0.00%
+17.60%
+13.88%
$ 161.40K
--
14
Castle Of Blackwater
Castle Of Blackwater
COBE
$ 0.00175745
0.00%
--
+17.53%
$ 105.10K
$ 170.76
15
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
16
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.00054301
-0.27%
+0.01%
+11.94%
$ 32.07K
$ 60.88
17
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00478877
0.00%
+0.13%
+7.84%
$ 30.89K
$ 5.89
18
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.0004255
-0.01%
--
+0.64%
$ 25.53K
$ 14.94
19
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
20
SLOVE
SLOVE
SLOVE
$ 0.00013441
0.00%
+0.05%
-1.79%
$ 12.10K
$ 3.45
21
Palio
Palio
PAL
$ 0.0007202
+0.03%
+2.48%
+0.52%
--
$ 90.84M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

অ্যাডভেঞ্চার গেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
অ্যাডভেঞ্চার গেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 21 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $51.80M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা অ্যাডভেঞ্চার গেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা অ্যাডভেঞ্চার গেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 63.90% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে UFO সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো অ্যাডভেঞ্চার গেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 21 অ্যাডভেঞ্চার গেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় অ্যাডভেঞ্চার গেম টোকেনগুলোর মধ্যে ILV, ARIA, PEPECOIN অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
অ্যাডভেঞ্চার গেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব অ্যাডভেঞ্চার গেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $51.80M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

অ্যাডভেঞ্চার গেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।