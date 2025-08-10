CAPPYBARA প্রাইস (CAPPY)
CAPPYBARA(CAPPY) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 51.72KUSD। CAPPY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CAPPY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CAPPY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CAPPYBARA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CAPPYBARA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, CAPPYBARA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, CAPPYBARA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.85%
|30 দিন
|$ 0
|+6.02%
|60 দিন
|$ 0
|-25.01%
|90 দিন
|$ 0
|--
CAPPYBARA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.85%
+14.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone. The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world. Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time.
CAPPYBARA (CAPPY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CAPPYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
