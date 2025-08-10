Candide Coin প্রাইস (CCC)
Candide Coin(CCC) বর্তমানে 0.00119795USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। CCC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CCC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CCC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Candide Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Candide Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001650996 ছিল।
গত 60 দিনে, Candide Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001940197 ছিল।
গত 90 দিনে, Candide Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000105344365419693 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.38%
|30 দিন
|$ +0.0001650996
|+13.78%
|60 দিন
|$ +0.0001940197
|+16.20%
|90 দিন
|$ +0.000105344365419693
|+9.64%
Candide Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.07%
-0.38%
+6.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Candide Coin is a charity driven token developed on the Binance Smart Chain which enables users to sustain their charity purpose by setting a little buy and sell tax for every transaction.
Candide Coin (CCC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CCCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CCC থেকে VND
₫31.52405425
|1 CCC থেকে AUD
A$0.0018328635
|1 CCC থেকে GBP
￡0.000886483
|1 CCC থেকে EUR
€0.0010182575
|1 CCC থেকে USD
$0.00119795
|1 CCC থেকে MYR
RM0.005079308
|1 CCC থেকে TRY
₺0.0488643805
|1 CCC থেকে JPY
¥0.17609865
|1 CCC থেকে ARS
ARS$1.586684775
|1 CCC থেকে RUB
₽0.0955125535
|1 CCC থেকে INR
₹0.105084174
|1 CCC থেকে IDR
Rp19.3217714885
|1 CCC থেকে KRW
₩1.663808796
|1 CCC থেকে PHP
₱0.0679836625
|1 CCC থেকে EGP
￡E.0.0577052515
|1 CCC থেকে BRL
R$0.0065048685
|1 CCC থেকে CAD
C$0.0016411915
|1 CCC থেকে BDT
৳0.145359253
|1 CCC থেকে NGN
₦1.8345286505
|1 CCC থেকে UAH
₴0.0494873145
|1 CCC থেকে VES
Bs0.1533376
|1 CCC থেকে CLP
$1.16081355
|1 CCC থেকে PKR
Rs0.339451112
|1 CCC থেকে KZT
₸0.646485697
|1 CCC থেকে THB
฿0.0384182565
|1 CCC থেকে TWD
NT$0.035818705
|1 CCC থেকে AED
د.إ0.0043964765
|1 CCC থেকে CHF
Fr0.00095836
|1 CCC থেকে HKD
HK$0.009391928
|1 CCC থেকে MAD
.د.م0.010829468
|1 CCC থেকে MXN
$0.0222459315
|1 CCC থেকে PLN
zł0.004360538
|1 CCC থেকে RON
лв0.0052110825
|1 CCC থেকে SEK
kr0.0114643815
|1 CCC থেকে BGN
лв0.0020005765
|1 CCC থেকে HUF
Ft0.406488394
|1 CCC থেকে CZK
Kč0.025132991
|1 CCC থেকে KWD
د.ك0.00036297885
|1 CCC থেকে ILS
₪0.0041089685