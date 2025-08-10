Cairo Bank প্রাইস (CBANK)
Cairo Bank(CBANK) বর্তমানে 0.099378USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 320.58KUSD। CBANK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CBANK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CBANK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cairo Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00027286687172366 ছিল।
গত 30 দিনে, Cairo Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0182672068 ছিল।
গত 60 দিনে, Cairo Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0161527212 ছিল।
গত 90 দিনে, Cairo Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00027286687172366
|-0.27%
|30 দিন
|$ +0.0182672068
|+18.38%
|60 দিন
|$ +0.0161527212
|+16.25%
|90 দিন
|$ 0
|--
Cairo Bank এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.27%
+8.47%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.
Cairo Bank (CBANK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CBANKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
