Cairo Bank প্রাইস (CBANK)

Cairo Bank (CBANK) লাইভ প্রাইস চার্ট

আজকে Cairo Bank (CBANK) এর প্রাইস

Cairo Bank(CBANK) বর্তমানে 0.099378USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 320.58KUSD। CBANK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Cairo Bank এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
Cairo Bank এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CBANK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CBANK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Cairo Bank (CBANK) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Cairo Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00027286687172366 ছিল।
গত 30 দিনে, Cairo Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0182672068 ছিল।
গত 60 দিনে, Cairo Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0161527212 ছিল।
গত 90 দিনে, Cairo Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00027286687172366-0.27%
30 দিন$ +0.0182672068+18.38%
60 দিন$ +0.0161527212+16.25%
90 দিন$ 0--

Cairo Bank (CBANK) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Cairo Bank এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

Cairo Bank (CBANK) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Cairo Bank (CBANK) কী?

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Cairo Bank (CBANK) এর টোকেনোমিক্স

Cairo Bank (CBANK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CBANKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Cairo Bank (CBANK) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CBANK থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CBANK থেকে VND
2,615.13207
1 CBANK থেকে AUD
A$0.15204834
1 CBANK থেকে GBP
0.07353972
1 CBANK থেকে EUR
0.0844713
1 CBANK থেকে USD
$0.099378
1 CBANK থেকে MYR
RM0.42136272
1 CBANK থেকে TRY
4.04170326
1 CBANK থেকে JPY
¥14.608566
1 CBANK থেকে ARS
ARS$131.626161
1 CBANK থেকে RUB
7.94924622
1 CBANK থেকে INR
8.71743816
1 CBANK থেকে IDR
Rp1,602.87074334
1 CBANK থেকে KRW
138.02411664
1 CBANK থেকে PHP
5.6397015
1 CBANK থেকে EGP
￡E.4.82380812
1 CBANK থেকে BRL
R$0.53962254
1 CBANK থেকে CAD
C$0.13614786
1 CBANK থেকে BDT
12.05852652
1 CBANK থেকে NGN
152.18647542
1 CBANK থেকে UAH
4.10530518
1 CBANK থেকে VES
Bs12.720384
1 CBANK থেকে CLP
$95.999148
1 CBANK থেকে PKR
Rs28.15975008
1 CBANK থেকে KZT
53.63033148
1 CBANK থেকে THB
฿3.21189696
1 CBANK থেকে TWD
NT$2.9714022
1 CBANK থেকে AED
د.إ0.36471726
1 CBANK থেকে CHF
Fr0.0795024
1 CBANK থেকে HKD
HK$0.77912352
1 CBANK থেকে MAD
.د.م0.89837712
1 CBANK থেকে MXN
$1.84544946
1 CBANK থেকে PLN
0.36173592
1 CBANK থেকে RON
лв0.4322943
1 CBANK থেকে SEK
kr0.95104746
1 CBANK থেকে BGN
лв0.16596126
1 CBANK থেকে HUF
Ft33.72094296
1 CBANK থেকে CZK
2.08495044
1 CBANK থেকে KWD
د.ك0.03031029
1 CBANK থেকে ILS
0.34086654