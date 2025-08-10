CADC সম্পর্কে আরও

CAD Coin লোগো

CAD Coin প্রাইস (CADC)

তালিকাভুক্ত নয়

CAD Coin (CADC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.725949
$0.725949$0.725949
0.00%1D
USD

আজকে CAD Coin (CADC) এর প্রাইস

CAD Coin(CADC) বর্তমানে 0.725949USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 836.27KUSD। CADC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

CAD Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.02%
CAD Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.15M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CADC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CADC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ CAD Coin (CADC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, CAD Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00017732 ছিল।
গত 30 দিনে, CAD Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0071824668 ছিল।
গত 60 দিনে, CAD Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013014813 ছিল।
গত 90 দিনে, CAD Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0074116693787379 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00017732+0.02%
30 দিন$ -0.0071824668-0.98%
60 দিন$ -0.0013014813-0.17%
90 দিন$ +0.0074116693787379+1.03%

CAD Coin (CADC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

CAD Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.724788
$ 0.724788$ 0.724788

$ 0.727369
$ 0.727369$ 0.727369

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

+0.03%

+0.02%

+0.25%

CAD Coin (CADC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 836.27K
$ 836.27K$ 836.27K

--
----

1.15M
1.15M 1.15M

CAD Coin (CADC) কী?

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

CAD Coin (CADC) এর টোকেনোমিক্স

CAD Coin (CADC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CADCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

