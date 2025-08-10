BUZ সম্পর্কে আরও

Buz Economy প্রাইস (BUZ)

Buz Economy (BUZ) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.073629
$0.073629$0.073629
+0.90%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Buz Economy (BUZ) এর প্রাইস

Buz Economy(BUZ) বর্তমানে 0.073629USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.10MUSD। BUZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Buz Economy এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.90%
Buz Economy এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
15.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BUZ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUZ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Buz Economy (BUZ) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Buz Economy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00065865 ছিল।
গত 30 দিনে, Buz Economy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0093557866 ছিল।
গত 60 দিনে, Buz Economy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0153403297 ছিল।
গত 90 দিনে, Buz Economy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01186849189390736 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00065865+0.90%
30 দিন$ -0.0093557866-12.70%
60 দিন$ -0.0153403297-20.83%
90 দিন$ -0.01186849189390736-13.88%

Buz Economy (BUZ) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Buz Economy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.072941
$ 0.072941$ 0.072941

$ 0.073892
$ 0.073892$ 0.073892

$ 0.646605
$ 0.646605$ 0.646605

+0.24%

+0.90%

-1.05%

Buz Economy (BUZ) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

15.00M
15.00M 15.00M

Buz Economy (BUZ) কী?

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Buz Economy (BUZ) এর টোকেনোমিক্স

Buz Economy (BUZ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BUZটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BUZ থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BUZ থেকে VND
1,937.547135
1 BUZ থেকে AUD
A$0.11265237
1 BUZ থেকে GBP
0.05448546
1 BUZ থেকে EUR
0.06258465
1 BUZ থেকে USD
$0.073629
1 BUZ থেকে MYR
RM0.31218696
1 BUZ থেকে TRY
2.99449143
1 BUZ থেকে JPY
¥10.823463
1 BUZ থেকে ARS
ARS$97.5216105
1 BUZ থেকে RUB
5.88958371
1 BUZ থেকে INR
6.45873588
1 BUZ থেকে IDR
Rp1,187.56434987
1 BUZ থেকে KRW
102.26184552
1 BUZ থেকে PHP
4.17844575
1 BUZ থেকে EGP
￡E.3.57395166
1 BUZ থেকে BRL
R$0.39980547
1 BUZ থেকে CAD
C$0.10087173
1 BUZ থেকে BDT
8.93414286
1 BUZ থেকে NGN
112.75471431
1 BUZ থেকে UAH
3.04161399
1 BUZ থেকে VES
Bs9.424512
1 BUZ থেকে CLP
$71.125614
1 BUZ থেকে PKR
Rs20.86351344
1 BUZ থেকে KZT
39.73462614
1 BUZ থেকে THB
฿2.37968928
1 BUZ থেকে TWD
NT$2.2015071
1 BUZ থেকে AED
د.إ0.27021843
1 BUZ থেকে CHF
Fr0.0589032
1 BUZ থেকে HKD
HK$0.57725136
1 BUZ থেকে MAD
.د.م0.66560616
1 BUZ থেকে MXN
$1.36729053
1 BUZ থেকে PLN
0.26800956
1 BUZ থেকে RON
лв0.32028615
1 BUZ থেকে SEK
kr0.70462953
1 BUZ থেকে BGN
лв0.12296043
1 BUZ থেকে HUF
Ft24.98379228
1 BUZ থেকে CZK
1.54473642
1 BUZ থেকে KWD
د.ك0.022456845
1 BUZ থেকে ILS
0.25254747