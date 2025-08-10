BUSINESS সম্পর্কে আরও

Business Coin লোগো

Business Coin প্রাইস (BUSINESS)

তালিকাভুক্ত নয়

Business Coin (BUSINESS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00253078
$0.00253078$0.00253078
+2.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Business Coin (BUSINESS) এর প্রাইস

Business Coin(BUSINESS) বর্তমানে 0.00255237USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.41MUSD। BUSINESS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Business Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.94%
Business Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
949.97M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BUSINESS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUSINESS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Business Coin (BUSINESS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Business Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Business Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014143690 ছিল।
গত 60 দিনে, Business Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006236256 ছিল।
গত 90 দিনে, Business Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007431837974775065 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.94%
30 দিন$ -0.0014143690-55.41%
60 দিন$ -0.0006236256-24.43%
90 দিন$ +0.0007431837974775065+41.08%

Business Coin (BUSINESS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Business Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00242002
$ 0.00242002$ 0.00242002

$ 0.00286045
$ 0.00286045$ 0.00286045

$ 0.02849376
$ 0.02849376$ 0.02849376

+0.29%

+2.94%

+2.78%

Business Coin (BUSINESS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

--
----

949.97M
949.97M 949.97M

Business Coin (BUSINESS) কী?

It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.

Business Coin (BUSINESS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Business Coin (BUSINESS) এর টোকেনোমিক্স

Business Coin (BUSINESS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BUSINESSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Business Coin (BUSINESS) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

BUSINESS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BUSINESS থেকে VND
67.16561655
1 BUSINESS থেকে AUD
A$0.0039051261
1 BUSINESS থেকে GBP
0.0018887538
1 BUSINESS থেকে EUR
0.0021695145
1 BUSINESS থেকে USD
$0.00255237
1 BUSINESS থেকে MYR
RM0.0108220488
1 BUSINESS থেকে TRY
0.1041111723
1 BUSINESS থেকে JPY
¥0.37519839
1 BUSINESS থেকে ARS
ARS$3.380614065
1 BUSINESS থেকে RUB
0.2035004601
1 BUSINESS থেকে INR
0.2238938964
1 BUSINESS থেকে IDR
Rp41.1672523011
1 BUSINESS থেকে KRW
3.5449356456
1 BUSINESS থেকে PHP
0.1448469975
1 BUSINESS থেকে EGP
￡E.0.1229476629
1 BUSINESS থেকে BRL
R$0.0138593691
1 BUSINESS থেকে CAD
C$0.0034967469
1 BUSINESS থেকে BDT
0.3097045758
1 BUSINESS থেকে NGN
3.9086738943
1 BUSINESS থেকে UAH
0.1054384047
1 BUSINESS থেকে VES
Bs0.32670336
1 BUSINESS থেকে CLP
$2.47324653
1 BUSINESS থেকে PKR
Rs0.7232395632
1 BUSINESS থেকে KZT
1.3774119942
1 BUSINESS থেকে THB
฿0.0818545059
1 BUSINESS থেকে TWD
NT$0.076315863
1 BUSINESS থেকে AED
د.إ0.0093671979
1 BUSINESS থেকে CHF
Fr0.002041896
1 BUSINESS থেকে HKD
HK$0.0200105808
1 BUSINESS থেকে MAD
.د.م0.0230734248
1 BUSINESS থেকে MXN
$0.0473975109
1 BUSINESS থেকে PLN
0.0092906268
1 BUSINESS থেকে RON
лв0.0111028095
1 BUSINESS থেকে SEK
kr0.0244261809
1 BUSINESS থেকে BGN
лв0.0042624579
1 BUSINESS থেকে HUF
Ft0.8660701884
1 BUSINESS থেকে CZK
0.0535487226
1 BUSINESS থেকে KWD
د.ك0.00077336811
1 BUSINESS থেকে ILS
0.0087546291