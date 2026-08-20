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Burnie Senders-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00162006 USD। BURNIE-এর মার্কেট ক্যাপ 1,570,909 USD। BURNIE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Burnie Senders-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00162006 USD। BURNIE-এর মার্কেট ক্যাপ 1,570,909 USD। BURNIE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BURNIE সম্পর্কে আরও

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Burnie Senders প্রাইস (BURNIE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BURNIE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00165872
$0.00165872$0.00165872
+0.18%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Burnie Senders (BURNIE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:30:38 (UTC+8)

Burnie Senders-এর আজকের প্রাইস

আজ Burnie Senders (BURNIE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00162006, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BURNIE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BURNIE-এর জন্য $ 0.00162006

Burnie Senders বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,570,909 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 969.66M BURNIE। গত 24 ঘণ্টায়, BURNIE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00135728 (নিম্ন) এবং $ 0.00162599 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.0244791 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00126688

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BURNIE গত ঘণ্টায় +2.41% এবং গত 7 দিনে +18.72% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 433.11K-তে পৌঁছেছে।

Burnie Senders (BURNIE) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 433.11K
$ 433.11K$ 433.11K

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

969.66M
969.66M 969.66M

969,657,641.417746
969,657,641.417746 969,657,641.417746

Burnie Senders এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.57M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 433.11K। BURNIE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 969.66M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 969657641.417746। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.57M

Burnie Senders-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00135728
$ 0.00135728$ 0.00135728
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00162599
$ 0.00162599$ 0.00162599
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00135728
$ 0.00135728$ 0.00135728

$ 0.00162599
$ 0.00162599$ 0.00162599

$ 0.0244791
$ 0.0244791$ 0.0244791

$ 0.00126688
$ 0.00126688$ 0.00126688

+2.41%

+15.31%

+18.72%

+18.72%

Burnie Senders (BURNIE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Burnie Senders থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00021507 ছিল।
গত 30 দিনে, Burnie Senders থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000589957 ছিল।
গত 60 দিনে, Burnie Senders থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009922072 ছিল।
গত 90 দিনে, Burnie Senders থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000053379234739 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00021507+15.31%
30 দিন$ -0.0000589957-3.64%
60 দিন$ -0.0009922072-61.24%
90 দিন$ -0.0000000053379234739-0.00%

Burnie Senders এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Burnie Senders (BURNIE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BURNIE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Burnie Senders (BURNIE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Burnie Senders এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Burnie Senders (BURNIE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemePolitiFiPump.fun Ecosystem

Burnie Senders সম্পর্কে

আজ Burnie Senders-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Burnie Senders Tk0.1992334198944784968000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 15.30%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

BURNIE-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Burnie Senders-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Burnie Senders-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

BURNIE আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0.1669169883549854784000 থেকে Tk0.1999626855883257972000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

BURNIE-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Burnie Senders-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Solana Ecosystem,Meme,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, BURNIE-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Burnie Senders সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:30:38 (UTC+8)

Burnie Senders (BURNIE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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