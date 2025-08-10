Bumper প্রাইস (BUMP)
Bumper(BUMP) বর্তমানে 0.00250323USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 489.84KUSD। BUMP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BUMP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUMP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bumper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012499 ছিল।
গত 30 দিনে, Bumper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002421249 ছিল।
গত 60 দিনে, Bumper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002490468 ছিল।
গত 90 দিনে, Bumper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001634962679860695 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00012499
|+5.26%
|30 দিন
|$ +0.0002421249
|+9.67%
|60 দিন
|$ +0.0002490468
|+9.95%
|90 দিন
|$ +0.0001634962679860695
|+6.99%
Bumper এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.79%
+5.26%
+15.20%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 BUMP থেকে VND
₫65.87249745
|1 BUMP থেকে AUD
A$0.0038299419
|1 BUMP থেকে GBP
￡0.0018523902
|1 BUMP থেকে EUR
€0.0021277455
|1 BUMP থেকে USD
$0.00250323
|1 BUMP থেকে MYR
RM0.0106136952
|1 BUMP থেকে TRY
₺0.1018063641
|1 BUMP থেকে JPY
¥0.36797481
|1 BUMP থেকে ARS
ARS$3.315528135
|1 BUMP থেকে RUB
₽0.2002333677
|1 BUMP থেকে INR
₹0.2195833356
|1 BUMP থেকে IDR
Rp40.3746717669
|1 BUMP থেকে KRW
₩3.4766860824
|1 BUMP থেকে PHP
₱0.1420583025
|1 BUMP থেকে EGP
￡E.0.1215067842
|1 BUMP থেকে BRL
R$0.0135925389
|1 BUMP থেকে CAD
C$0.0034294251
|1 BUMP থেকে BDT
৳0.3037419282
|1 BUMP থেকে NGN
₦3.8334213897
|1 BUMP থেকে UAH
₴0.1034084313
|1 BUMP থেকে VES
Bs0.32041344
|1 BUMP থেকে CLP
$2.41812018
|1 BUMP থেকে PKR
Rs0.7093152528
|1 BUMP থেকে KZT
₸1.3508931018
|1 BUMP থেকে THB
฿0.0809043936
|1 BUMP থেকে TWD
NT$0.074846577
|1 BUMP থেকে AED
د.إ0.0091868541
|1 BUMP থেকে CHF
Fr0.002002584
|1 BUMP থেকে HKD
HK$0.0196253232
|1 BUMP থেকে MAD
.د.م0.0226291992
|1 BUMP থেকে MXN
$0.0464849811
|1 BUMP থেকে PLN
zł0.0091117572
|1 BUMP থেকে RON
лв0.0108890505
|1 BUMP থেকে SEK
kr0.0239559111
|1 BUMP থেকে BGN
лв0.0041803941
|1 BUMP থেকে HUF
Ft0.8493960036
|1 BUMP থেকে CZK
Kč0.0525177654
|1 BUMP থেকে KWD
د.ك0.00076348515
|1 BUMP থেকে ILS
₪0.0085860789