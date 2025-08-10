BTC Standard Hashrate Token প্রাইস (BTCST)
BTC Standard Hashrate Token(BTCST) বর্তমানে 0.02691498USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 196.15KUSD। BTCST থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BTCST থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BTCST এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BTC Standard Hashrate Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BTC Standard Hashrate Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0035073852 ছিল।
গত 60 দিনে, BTC Standard Hashrate Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003489930 ছিল।
গত 90 দিনে, BTC Standard Hashrate Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00607961774227887 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.24%
|30 দিন
|$ -0.0035073852
|-13.03%
|60 দিন
|$ +0.0003489930
|+1.30%
|90 দিন
|$ -0.00607961774227887
|-18.42%
BTC Standard Hashrate Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.03%
+0.24%
+5.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.
BTC Standard Hashrate Token (BTCST) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BTCSTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।
|1 BTCST থেকে VND
₫708.2676987
|1 BTCST থেকে AUD
A$0.0411799194
|1 BTCST থেকে GBP
￡0.0199170852
|1 BTCST থেকে EUR
€0.022877733
|1 BTCST থেকে USD
$0.02691498
|1 BTCST থেকে MYR
RM0.1141195152
|1 BTCST থেকে TRY
₺1.0946322366
|1 BTCST থেকে JPY
¥3.95650206
|1 BTCST থেকে ARS
ARS$35.64889101
|1 BTCST থেকে RUB
₽2.1529292502
|1 BTCST থেকে INR
₹2.3609820456
|1 BTCST থেকে IDR
Rp434.1125198694
|1 BTCST থেকে KRW
₩37.3816774224
|1 BTCST থেকে PHP
₱1.527425115
|1 BTCST থেকে EGP
￡E.1.3064531292
|1 BTCST থেকে BRL
R$0.1461483414
|1 BTCST থেকে CAD
C$0.0368735226
|1 BTCST থেকে BDT
৳3.2658636732
|1 BTCST থেকে NGN
₦41.2173312222
|1 BTCST থেকে UAH
₴1.1118578238
|1 BTCST থেকে VES
Bs3.44511744
|1 BTCST থেকে CLP
$25.99987068
|1 BTCST থেকে PKR
Rs7.6266287328
|1 BTCST থেকে KZT
₸14.5249381068
|1 BTCST থেকে THB
฿0.8698921536
|1 BTCST থেকে TWD
NT$0.804757902
|1 BTCST থেকে AED
د.إ0.0987779766
|1 BTCST থেকে CHF
Fr0.021531984
|1 BTCST থেকে HKD
HK$0.2110134432
|1 BTCST থেকে MAD
.د.م0.2433114192
|1 BTCST থেকে MXN
$0.4998111786
|1 BTCST থেকে PLN
zł0.0979705272
|1 BTCST থেকে RON
лв0.117080163
|1 BTCST থেকে SEK
kr0.2575763586
|1 BTCST থেকে BGN
лв0.0449480166
|1 BTCST থেকে HUF
Ft9.1327910136
|1 BTCST থেকে CZK
Kč0.5646762804
|1 BTCST থেকে KWD
د.ك0.0082090689
|1 BTCST থেকে ILS
₪0.0923183814