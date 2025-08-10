Bro if I held প্রাইস (IF)
Bro if I held(IF) বর্তমানে 0.00002458USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 24.50KUSD। IF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ IF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।
আজকে, Bro if I held থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bro if I held থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000009814 ছিল।
গত 60 দিনে, Bro if I held থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000059983 ছিল।
গত 90 দিনে, Bro if I held থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000056635969323315 ছিল।
Bro if I held এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.20%
+13.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much.
Bro if I held (IF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 IF থেকে VND
₫0.6468227
|1 IF থেকে AUD
A$0.0000376074
|1 IF থেকে GBP
￡0.0000181892
|1 IF থেকে EUR
€0.000020893
|1 IF থেকে USD
$0.00002458
|1 IF থেকে MYR
RM0.0001042192
|1 IF থেকে TRY
₺0.0009996686
|1 IF থেকে JPY
¥0.00361326
|1 IF থেকে ARS
ARS$0.03255621
|1 IF থেকে RUB
₽0.0019661542
|1 IF থেকে INR
₹0.0021561576
|1 IF থেকে IDR
Rp0.3964515574
|1 IF থেকে KRW
₩0.0341386704
|1 IF থেকে PHP
₱0.001394915
|1 IF থেকে EGP
￡E.0.0011931132
|1 IF থেকে BRL
R$0.0001334694
|1 IF থেকে CAD
C$0.0000336746
|1 IF থেকে BDT
৳0.0029825372
|1 IF থেকে NGN
₦0.0376415662
|1 IF থেকে UAH
₴0.0010153998
|1 IF থেকে VES
Bs0.00314624
|1 IF থেকে CLP
$0.02374428
|1 IF থেকে PKR
Rs0.0069649888
|1 IF থেকে KZT
₸0.0132648428
|1 IF থেকে THB
฿0.0007944256
|1 IF থেকে TWD
NT$0.000734942
|1 IF থেকে AED
د.إ0.0000902086
|1 IF থেকে CHF
Fr0.000019664
|1 IF থেকে HKD
HK$0.0001927072
|1 IF থেকে MAD
.د.م0.0002222032
|1 IF থেকে MXN
$0.0004564506
|1 IF থেকে PLN
zł0.0000894712
|1 IF থেকে RON
лв0.000106923
|1 IF থেকে SEK
kr0.0002352306
|1 IF থেকে BGN
лв0.0000410486
|1 IF থেকে HUF
Ft0.0083404856
|1 IF থেকে CZK
Kč0.0005156884
|1 IF থেকে KWD
د.ك0.0000074969
|1 IF থেকে ILS
₪0.0000843094