BRLA Digital BRLA প্রাইস (BRLA)
BRLA Digital BRLA(BRLA) বর্তমানে 0.182437USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.92MUSD। BRLA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BRLA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BRLA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BRLA Digital BRLA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000815700053638 ছিল।
গত 30 দিনে, BRLA Digital BRLA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016576408 ছিল।
গত 60 দিনে, BRLA Digital BRLA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0032338965 ছিল।
গত 90 দিনে, BRLA Digital BRLA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00731122521114662 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000815700053638
|-0.44%
|30 দিন
|$ +0.0016576408
|+0.91%
|60 দিন
|$ +0.0032338965
|+1.77%
|90 দিন
|$ +0.00731122521114662
|+4.17%
BRLA Digital BRLA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.16%
-0.44%
+1.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.
BRLA Digital BRLA (BRLA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BRLAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
