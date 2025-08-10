BRIL সম্পর্কে আরও

BRIL প্রাইসের তথ্য

BRIL হোয়াইটপেপার

BRIL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BRIL টোকেনোমিক্স

BRIL প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

BRIHLO লোগো

BRIHLO প্রাইস (BRIL)

তালিকাভুক্ত নয়

BRIHLO (BRIL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$5.23
$5.23$5.23
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে BRIHLO (BRIL) এর প্রাইস

BRIHLO(BRIL) বর্তমানে 5.23USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। BRIL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BRIHLO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.02%
BRIHLO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BRIL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BRIL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ BRIHLO (BRIL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, BRIHLO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001526420395161 ছিল।
গত 30 দিনে, BRIHLO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0684167680 ছিল।
গত 60 দিনে, BRIHLO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1445891030 ছিল।
গত 90 দিনে, BRIHLO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.089458207445784 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001526420395161-0.02%
30 দিন$ +0.0684167680+1.31%
60 দিন$ +0.1445891030+2.76%
90 দিন$ +0.089458207445784+1.74%

BRIHLO (BRIL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

BRIHLO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 5.24
$ 5.24$ 5.24

$ 55.01
$ 55.01$ 55.01

-0.05%

-0.02%

+0.05%

BRIHLO (BRIL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

BRIHLO (BRIL) কী?

Empower Noble Causes with BRIL Token -Passionate community for transparent donations and secure transactions.Token-Support global causes securely with blockchain technology and transparent transactions.Community-Experience the stability of a Gold Guarantee equivalent to 1 USD for each token.BRIHLO Token is revolutionizing traditional methods through blockchain technology, enabling secure and transparent donations globally. Technology Get rewards for actively participating in donations and driving positive change worldwide.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

BRIHLO (BRIL) এর টোকেনোমিক্স

BRIHLO (BRIL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BRILটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BRIHLO (BRIL) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BRIL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BRIL থেকে VND
137,627.45
1 BRIL থেকে AUD
A$8.0019
1 BRIL থেকে GBP
3.8702
1 BRIL থেকে EUR
4.4455
1 BRIL থেকে USD
$5.23
1 BRIL থেকে MYR
RM22.1752
1 BRIL থেকে TRY
213.3317
1 BRIL থেকে JPY
¥768.81
1 BRIL থেকে ARS
ARS$6,927.135
1 BRIL থেকে RUB
416.9879
1 BRIL থেকে INR
458.7756
1 BRIL থেকে IDR
Rp84,354.8269
1 BRIL থেকে KRW
7,263.8424
1 BRIL থেকে PHP
296.8025
1 BRIL থেকে EGP
￡E.251.9291
1 BRIL থেকে BRL
R$28.3989
1 BRIL থেকে CAD
C$7.1651
1 BRIL থেকে BDT
634.6082
1 BRIL থেকে NGN
8,009.1697
1 BRIL থেকে UAH
216.0513
1 BRIL থেকে VES
Bs669.44
1 BRIL থেকে CLP
$5,067.87
1 BRIL থেকে PKR
Rs1,481.9728
1 BRIL থেকে KZT
2,822.4218
1 BRIL থেকে THB
฿167.7261
1 BRIL থেকে TWD
NT$156.377
1 BRIL থেকে AED
د.إ19.1941
1 BRIL থেকে CHF
Fr4.184
1 BRIL থেকে HKD
HK$41.0032
1 BRIL থেকে MAD
.د.م47.2792
1 BRIL থেকে MXN
$97.1211
1 BRIL থেকে PLN
19.0372
1 BRIL থেকে RON
лв22.7505
1 BRIL থেকে SEK
kr50.0511
1 BRIL থেকে BGN
лв8.7341
1 BRIL থেকে HUF
Ft1,774.6436
1 BRIL থেকে CZK
109.7254
1 BRIL থেকে KWD
د.ك1.58469
1 BRIL থেকে ILS
17.9389