BRIHLO প্রাইস (BRIL)
BRIHLO(BRIL) বর্তমানে 5.23USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। BRIL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BRIL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BRIL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BRIHLO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001526420395161 ছিল।
গত 30 দিনে, BRIHLO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0684167680 ছিল।
গত 60 দিনে, BRIHLO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1445891030 ছিল।
গত 90 দিনে, BRIHLO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.089458207445784 ছিল।
BRIHLO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.05%
-0.02%
+0.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Empower Noble Causes with BRIL Token -Passionate community for transparent donations and secure transactions.Token-Support global causes securely with blockchain technology and transparent transactions.Community-Experience the stability of a Gold Guarantee equivalent to 1 USD for each token.BRIHLO Token is revolutionizing traditional methods through blockchain technology, enabling secure and transparent donations globally. Technology Get rewards for actively participating in donations and driving positive change worldwide.
BRIHLO (BRIL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BRILটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
