Brasa Staked FOGO প্রাইস (STFOGO)
আজ Brasa Staked FOGO (STFOGO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01302409, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.81% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STFOGO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STFOGO-এর জন্য $ 0.01302409।
Brasa Staked FOGO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 799,351 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 61.33M STFOGO। গত 24 ঘণ্টায়, STFOGO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01204145 (নিম্ন) এবং $ 0.01301915 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03649298 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0117084।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STFOGO গত ঘণ্টায় +0.98% এবং গত 7 দিনে -2.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 14.04-তে পৌঁছেছে।
Brasa Staked FOGO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 799.35K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 14.04। STFOGO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 61.33M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 61332401.16411357। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 799.35K।
+0.98%
+6.81%
-2.16%
-2.16%
আজকে, Brasa Staked FOGO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00083066 ছিল।
গত 30 দিনে, Brasa Staked FOGO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006830783 ছিল।
গত 60 দিনে, Brasa Staked FOGO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0039704055 ছিল।
গত 90 দিনে, Brasa Staked FOGO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000018554815119 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00083066
|+6.81%
|30 দিন
|$ -0.0006830783
|-5.24%
|60 দিন
|$ -0.0039704055
|-30.48%
|90 দিন
|$ -0.0000018554815119
|-0.00%
2040 সালে, Brasa Staked FOGO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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STFOGO-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk1.6016900557469960652000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 6.81% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Brasa Staked FOGO-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, STFOGO উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
STFOGO-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের STFOGO বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Brasa Staked FOGO-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk1.4808459340940262060000 থেকে Tk1.6010825393005195620000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
STFOGO-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং STFOGO-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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