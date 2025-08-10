Brain Frog প্রাইস (BRAIN)
Brain Frog(BRAIN) বর্তমানে 0.00332058USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.18KUSD। BRAIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BRAIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BRAIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Brain Frog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Brain Frog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013709084 ছিল।
গত 60 দিনে, Brain Frog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014798018 ছিল।
গত 90 দিনে, Brain Frog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00021189038046853 ছিল।
Brain Frog এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.
Brain Frog (BRAIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BRAINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
