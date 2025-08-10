BOSagora প্রাইস (BOA)
BOSagora(BOA) বর্তমানে 0.00811097USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.76MUSD। BOA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BOA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BOSagora থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BOSagora থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001017675 ছিল।
গত 60 দিনে, BOSagora থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, BOSagora থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.55%
|30 দিন
|$ -0.0001017675
|-1.25%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
BOSagora এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.42%
+0.55%
+1.07%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.
BOSagora (BOA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BOA থেকে VND
₫213.44017555
|1 BOA থেকে AUD
A$0.0124097841
|1 BOA থেকে GBP
￡0.0060021178
|1 BOA থেকে EUR
€0.0068943245
|1 BOA থেকে USD
$0.00811097
|1 BOA থেকে MYR
RM0.0343905128
|1 BOA থেকে TRY
₺0.3298731499
|1 BOA থেকে JPY
¥1.19231259
|1 BOA থেকে ARS
ARS$10.742979765
|1 BOA থেকে RUB
₽0.6487964903
|1 BOA থেকে INR
₹0.7114942884
|1 BOA থেকে IDR
Rp130.8220784591
|1 BOA থেকে KRW
₩11.2651640136
|1 BOA থেকে PHP
₱0.4602975475
|1 BOA থেকে EGP
￡E.0.3937064838
|1 BOA থেকে BRL
R$0.0440425671
|1 BOA থেকে CAD
C$0.0111120289
|1 BOA থেকে BDT
৳0.9841850998
|1 BOA থেকে NGN
₦12.4210583483
|1 BOA থেকে UAH
₴0.3350641707
|1 BOA থেকে VES
Bs1.03820416
|1 BOA থেকে CLP
$7.83519702
|1 BOA থেকে PKR
Rs2.2983244592
|1 BOA থেকে KZT
₸4.3771660702
|1 BOA থেকে THB
฿0.2621465504
|1 BOA থেকে TWD
NT$0.242518003
|1 BOA থেকে AED
د.إ0.0297672599
|1 BOA থেকে CHF
Fr0.006488776
|1 BOA থেকে HKD
HK$0.0635900048
|1 BOA থেকে MAD
.د.م0.0733231688
|1 BOA থেকে MXN
$0.1506207129
|1 BOA থেকে PLN
zł0.0295239308
|1 BOA থেকে RON
лв0.0352827195
|1 BOA থেকে SEK
kr0.0776219829
|1 BOA থেকে BGN
лв0.0135453199
|1 BOA থেকে HUF
Ft2.7522143404
|1 BOA থেকে CZK
Kč0.1701681506
|1 BOA থেকে KWD
د.ك0.00247384585
|1 BOA থেকে ILS
₪0.0278206271