Boomers on Sol লোগো

Boomers on Sol প্রাইস (BOOMER)

তালিকাভুক্ত নয়

Boomers on Sol (BOOMER) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00007062
$0.00007062$0.00007062
+0.80%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Boomers on Sol (BOOMER) এর প্রাইস

Boomers on Sol(BOOMER) বর্তমানে 0.00007062USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। BOOMER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Boomers on Sol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 431.65 USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.88%
Boomers on Sol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BOOMER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOOMER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Boomers on Sol (BOOMER) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Boomers on Sol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Boomers on Sol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000235203 ছিল।
গত 60 দিনে, Boomers on Sol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000511124 ছিল।
গত 90 দিনে, Boomers on Sol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00001508931636669735 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.88%
30 দিন$ +0.0000235203+33.31%
60 দিন$ +0.0000511124+72.38%
90 দিন$ +0.00001508931636669735+27.17%

Boomers on Sol (BOOMER) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Boomers on Sol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00006946
$ 0.00006946$ 0.00006946

$ 0.00007371
$ 0.00007371$ 0.00007371

$ 0.02860489
$ 0.02860489$ 0.02860489

+0.71%

+0.88%

+59.88%

Boomers on Sol (BOOMER) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 431.65
$ 431.65$ 431.65

0.00
0.00 0.00

Boomers on Sol (BOOMER) কী?

To provide a meme that the everyday man can relate too. We aim to be the working mans coin. This is a community takeover coin that has a team of dedicated holders. As community we have taken total control and rebranded the token. New telegram, New X, new Website and new DEX screener.

Boomers on Sol (BOOMER) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Boomers on Sol (BOOMER) এর টোকেনোমিক্স

Boomers on Sol (BOOMER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOOMERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

