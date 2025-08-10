BOOKUSD Share প্রাইস (BUSS)
BOOKUSD Share(BUSS) বর্তমানে 0.00526238USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.25KUSD। BUSS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BUSS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUSS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BOOKUSD Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00027706 ছিল।
গত 30 দিনে, BOOKUSD Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0031234298 ছিল।
গত 60 দিনে, BOOKUSD Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0049720544 ছিল।
গত 90 দিনে, BOOKUSD Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00027706
|+5.56%
|30 দিন
|$ -0.0031234298
|-59.35%
|60 দিন
|$ -0.0049720544
|-94.48%
|90 দিন
|$ 0
|--
BOOKUSD Share এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+7.49%
+5.56%
-20.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.
