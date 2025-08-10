BOOK OF BILLIONAIRES প্রাইস (BOBE)
BOOK OF BILLIONAIRES(BOBE) বর্তমানে 0.00024207USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 24.26KUSD। BOBE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BOBE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOBE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BOOK OF BILLIONAIRES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BOOK OF BILLIONAIRES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000917370 ছিল।
গত 60 দিনে, BOOK OF BILLIONAIRES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001156652 ছিল।
গত 90 দিনে, BOOK OF BILLIONAIRES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002770437524621597 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.06%
|30 দিন
|$ -0.0000917370
|-37.89%
|60 দিন
|$ -0.0001156652
|-47.78%
|90 দিন
|$ -0.0002770437524621597
|-53.36%
BOOK OF BILLIONAIRES এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.15%
-2.06%
+14.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOBEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
