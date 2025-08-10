Bolivarcoin প্রাইস (BOLI)
Bolivarcoin(BOLI) বর্তমানে 0.00116614USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.77KUSD। BOLI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BOLI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOLI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bolivarcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bolivarcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000338984 ছিল।
গত 60 দিনে, Bolivarcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005597358 ছিল।
গত 90 দিনে, Bolivarcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0017070221798885735 ছিল।
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000338984
|-2.90%
|60 দিন
|$ -0.0005597358
|-47.99%
|90 দিন
|$ -0.0017070221798885735
|-59.41%
Bolivarcoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.
|1 BOLI থেকে VND
₫30.6869741
|1 BOLI থেকে AUD
A$0.0017841942
|1 BOLI থেকে GBP
￡0.0008629436
|1 BOLI থেকে EUR
€0.000991219
|1 BOLI থেকে USD
$0.00116614
|1 BOLI থেকে MYR
RM0.0049444336
|1 BOLI থেকে TRY
₺0.0474269138
|1 BOLI থেকে JPY
¥0.17142258
|1 BOLI থেকে ARS
ARS$1.54455243
|1 BOLI থেকে RUB
₽0.0932795386
|1 BOLI থেকে INR
₹0.1022938008
|1 BOLI থেকে IDR
Rp18.8087070442
|1 BOLI থেকে KRW
₩1.6196285232
|1 BOLI থেকে PHP
₱0.066178445
|1 BOLI থেকে EGP
￡E.0.0566044356
|1 BOLI থেকে BRL
R$0.0063321402
|1 BOLI থেকে CAD
C$0.0015976118
|1 BOLI থেকে BDT
৳0.1414994276
|1 BOLI থেকে NGN
₦1.7858151346
|1 BOLI থেকে UAH
₴0.0481732434
|1 BOLI থেকে VES
Bs0.14926592
|1 BOLI থেকে CLP
$1.12649124
|1 BOLI থেকে PKR
Rs0.3304374304
|1 BOLI থেকে KZT
₸0.6293191124
|1 BOLI থেকে THB
฿0.0376896448
|1 BOLI থেকে TWD
NT$0.034867586
|1 BOLI থেকে AED
د.إ0.0042797338
|1 BOLI থেকে CHF
Fr0.000932912
|1 BOLI থেকে HKD
HK$0.0091425376
|1 BOLI থেকে MAD
.د.م0.0105419056
|1 BOLI থেকে MXN
$0.0216552198
|1 BOLI থেকে PLN
zł0.0042447496
|1 BOLI থেকে RON
лв0.005072709
|1 BOLI থেকে SEK
kr0.0111599598
|1 BOLI থেকে BGN
лв0.0019474538
|1 BOLI থেকে HUF
Ft0.3956946248
|1 BOLI থেকে CZK
Kč0.0244656172
|1 BOLI থেকে KWD
د.ك0.0003556727
|1 BOLI থেকে ILS
₪0.0039998602