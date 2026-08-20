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BNB Tiger OG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। BNBTIGEROG-এর মার্কেট ক্যাপ 9,430,704 USD। BNBTIGEROG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!BNB Tiger OG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। BNBTIGEROG-এর মার্কেট ক্যাপ 9,430,704 USD। BNBTIGEROG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BNBTIGEROG সম্পর্কে আরও

BNBTIGEROG প্রাইসের তথ্য

BNBTIGEROG কী

BNBTIGEROG হোয়াইটপেপার

BNBTIGEROG অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BNBTIGEROG টোকেনোমিক্স

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BNB Tiger OG প্রাইস (BNBTIGEROG)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BNBTIGEROG থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000000000000001
$0.000000000000000001$0.000000000000000001
+5.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:12:09 (UTC+8)

BNB Tiger OG-এর আজকের প্রাইস

আজ BNB Tiger OG (BNBTIGEROG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.78% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BNBTIGEROG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BNBTIGEROG-এর জন্য $ 0

BNB Tiger OG বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 9,430,704 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 10,000,000,000,000.00T BNBTIGEROG। গত 24 ঘণ্টায়, BNBTIGEROG এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BNBTIGEROG গত ঘণ্টায় +0.17% এবং গত 7 দিনে -0.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) এর মার্কেট তথ্য

$ 9.43M
$ 9.43M$ 9.43M

--
----

$ 9.43M
$ 9.43M$ 9.43M

10,000,000,000,000.00T
10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T

9.999999999999999e+24
9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24

BNB Tiger OG এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 9.43M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। BNBTIGEROG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 10,000,000,000,000.00T এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9.999999999999999e+24। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 9.43M

BNB Tiger OG-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.17%

+3.78%

-0.17%

-0.17%

BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, BNB Tiger OG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, BNB Tiger OG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, BNB Tiger OG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, BNB Tiger OG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0.0+3.78%
30 দিন$ 0+11.45%
60 দিন$ 0+4.90%
90 দিন$ 0--

BNB Tiger OG এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BNBTIGEROG এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, BNB Tiger OG এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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BNB Tiger OG সম্পর্কে

আজ BNB Tiger OG-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, BNB Tiger OG Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 3.77%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

BNBTIGEROG-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

BNB Tiger OG-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

BNB Tiger OG-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

BNBTIGEROG আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk থেকে Tk মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

BNBTIGEROG-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা BNB Tiger OG-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক BNB Chain Ecosystem,Meme,Zoo-Themed অ্যাসেট হিসেবে, BNBTIGEROG-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BNB Tiger OG সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:12:09 (UTC+8)

BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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