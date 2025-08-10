BLXM সম্পর্কে আরও

bloXmove লোগো

bloXmove প্রাইস (BLXM)

তালিকাভুক্ত নয়

bloXmove (BLXM) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00371685
$0.00371685$0.00371685
0.00%1D
USD

আজকে bloXmove (BLXM) এর প্রাইস

bloXmove(BLXM) বর্তমানে 0.00371685USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 62.76KUSD। BLXM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

bloXmove এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
bloXmove এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
16.88M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BLXM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BLXM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ bloXmove (BLXM) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, bloXmove থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, bloXmove থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009263523 ছিল।
গত 60 দিনে, bloXmove থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0017403328 ছিল।
গত 90 দিনে, bloXmove থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003979256143262072 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0009263523-24.92%
60 দিন$ -0.0017403328-46.82%
90 দিন$ -0.003979256143262072-51.70%

bloXmove (BLXM) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

bloXmove এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.37
$ 13.37$ 13.37

--

--

+43.06%

bloXmove (BLXM) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 62.76K
$ 62.76K$ 62.76K

--
----

16.88M
16.88M 16.88M

bloXmove (BLXM) কী?

bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)

bloXmove (BLXM) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

bloXmove (BLXM) এর টোকেনোমিক্স

bloXmove (BLXM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BLXMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

