Bloop Furpal লোগো

Bloop Furpal প্রাইস (BLOOP)

তালিকাভুক্ত নয়

Bloop Furpal (BLOOP) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Bloop Furpal (BLOOP) এর প্রাইস

Bloop Furpal(BLOOP) বর্তমানে 0.00000823USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.23KUSD। BLOOP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Bloop Furpal এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Bloop Furpal এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.33M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BLOOP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BLOOP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Bloop Furpal (BLOOP) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Bloop Furpal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bloop Furpal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004587 ছিল।
গত 60 দিনে, Bloop Furpal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000002655 ছিল।
গত 90 দিনে, Bloop Furpal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000013552549559349 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0000004587+5.57%
60 দিন$ -0.0000002655-3.22%
90 দিন$ -0.000000013552549559349-0.16%

Bloop Furpal (BLOOP) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Bloop Furpal এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01139617
$ 0.01139617$ 0.01139617

--

--

-9.69%

Bloop Furpal (BLOOP) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

--
----

999.33M
999.33M 999.33M

Bloop Furpal (BLOOP) কী?

Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!

Bloop Furpal (BLOOP) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Bloop Furpal (BLOOP) এর টোকেনোমিক্স

Bloop Furpal (BLOOP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BLOOPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

