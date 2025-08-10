Bloomberg Galaxy Crypto Index প্রাইস (BGCI)
Bloomberg Galaxy Crypto Index(BGCI) বর্তমানে 3,58USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 85,79KUSD। BGCI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BGCI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BGCI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bloomberg Galaxy Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,054093 ছিল।
গত 30 দিনে, Bloomberg Galaxy Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,7118944560 ছিল।
গত 60 দিনে, Bloomberg Galaxy Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,8569195400 ছিল।
গত 90 দিনে, Bloomberg Galaxy Crypto Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,7936841930531985 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0,054093
|+1,54%
|30 দিন
|$ +0,7118944560
|+19,89%
|60 দিন
|$ +0,8569195400
|+23,94%
|90 দিন
|$ +0,7936841930531985
|+28,49%
Bloomberg Galaxy Crypto Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1,02%
+1,54%
+13,40%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
