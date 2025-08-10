CHANT সম্পর্কে আরও

CHANT প্রাইসের তথ্য

CHANT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CHANT টোকেনোমিক্স

CHANT প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Bloodline Chanting My Name লোগো

Bloodline Chanting My Name প্রাইস (CHANT)

তালিকাভুক্ত নয়

Bloodline Chanting My Name (CHANT) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
+5.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Bloodline Chanting My Name (CHANT) এর প্রাইস

Bloodline Chanting My Name(CHANT) বর্তমানে 0.00004732USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 47.32KUSD। CHANT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Bloodline Chanting My Name এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+8.21%
Bloodline Chanting My Name এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CHANT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHANT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Bloodline Chanting My Name (CHANT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Bloodline Chanting My Name থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bloodline Chanting My Name থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000016084 ছিল।
গত 60 দিনে, Bloodline Chanting My Name থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000027875 ছিল।
গত 90 দিনে, Bloodline Chanting My Name থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000697635998471382 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+8.21%
30 দিন$ -0.0000016084-3.39%
60 দিন$ +0.0000027875+5.89%
90 দিন$ +0.00000697635998471382+17.29%

Bloodline Chanting My Name (CHANT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Bloodline Chanting My Name এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00004282
$ 0.00004282$ 0.00004282

$ 0.00005161
$ 0.00005161$ 0.00005161

$ 0.00312964
$ 0.00312964$ 0.00312964

-1.55%

+8.21%

+28.16%

Bloodline Chanting My Name (CHANT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 47.32K
$ 47.32K$ 47.32K

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

Bloodline Chanting My Name (CHANT) কী?

The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token. The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Bloodline Chanting My Name (CHANT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Bloodline Chanting My Name (CHANT) এর টোকেনোমিক্স

Bloodline Chanting My Name (CHANT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CHANTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bloodline Chanting My Name (CHANT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CHANT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CHANT থেকে VND
1.2452258
1 CHANT থেকে AUD
A$0.0000723996
1 CHANT থেকে GBP
0.0000350168
1 CHANT থেকে EUR
0.000040222
1 CHANT থেকে USD
$0.00004732
1 CHANT থেকে MYR
RM0.0002006368
1 CHANT থেকে TRY
0.0019245044
1 CHANT থেকে JPY
¥0.00695604
1 CHANT থেকে ARS
ARS$0.06267534
1 CHANT থেকে RUB
0.0037851268
1 CHANT থেকে INR
0.0041509104
1 CHANT থেকে IDR
Rp0.7632256996
1 CHANT থেকে KRW
0.0657218016
1 CHANT থেকে PHP
0.00268541
1 CHANT থেকে EGP
￡E.0.0022969128
1 CHANT থেকে BRL
R$0.0002569476
1 CHANT থেকে CAD
C$0.0000648284
1 CHANT থেকে BDT
0.0057418088
1 CHANT থেকে NGN
0.0724653748
1 CHANT থেকে UAH
0.0019547892
1 CHANT থেকে VES
Bs0.00605696
1 CHANT থেকে CLP
$0.04571112
1 CHANT থেকে PKR
Rs0.0134085952
1 CHANT থেকে KZT
0.0255367112
1 CHANT থেকে THB
฿0.0015293824
1 CHANT থেকে TWD
NT$0.001414868
1 CHANT থেকে AED
د.إ0.0001736644
1 CHANT থেকে CHF
Fr0.000037856
1 CHANT থেকে HKD
HK$0.0003709888
1 CHANT থেকে MAD
.د.م0.0004277728
1 CHANT থেকে MXN
$0.0008787324
1 CHANT থেকে PLN
0.0001722448
1 CHANT থেকে RON
лв0.000205842
1 CHANT থেকে SEK
kr0.0004528524
1 CHANT থেকে BGN
лв0.0000790244
1 CHANT থেকে HUF
Ft0.0160566224
1 CHANT থেকে CZK
0.0009927736
1 CHANT থেকে KWD
د.ك0.0000144326
1 CHANT থেকে ILS
0.0001623076