Blockchain Monster Hunt প্রাইস (BCMC)
Blockchain Monster Hunt(BCMC) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 203.16KUSD। BCMC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BCMC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BCMC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Blockchain Monster Hunt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Blockchain Monster Hunt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Blockchain Monster Hunt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Blockchain Monster Hunt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.05%
|30 দিন
|$ 0
|+5.28%
|60 দিন
|$ 0
|+13.38%
|90 দিন
|$ 0
|--
Blockchain Monster Hunt এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.42%
-1.05%
+4.72%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.
Blockchain Monster Hunt (BCMC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BCMCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
