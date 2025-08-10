Blobana pet প্রাইস (BLOB)
Blobana pet(BLOB) বর্তমানে 0.00005286USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 52.81KUSD। BLOB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BLOB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BLOB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Blobana pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Blobana pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000065101 ছিল।
গত 60 দিনে, Blobana pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000003853 ছিল।
গত 90 দিনে, Blobana pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000606987643488956 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.25%
|30 দিন
|$ +0.0000065101
|+12.32%
|60 দিন
|$ -0.0000003853
|-0.72%
|90 দিন
|$ -0.00000606987643488956
|-10.30%
Blobana pet এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.25%
+12.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it.
Blobana pet (BLOB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 BLOB থেকে VND
₫1.3910109
|1 BLOB থেকে AUD
A$0.0000808758
|1 BLOB থেকে GBP
￡0.0000391164
|1 BLOB থেকে EUR
€0.000044931
|1 BLOB থেকে USD
$0.00005286
|1 BLOB থেকে MYR
RM0.0002241264
|1 BLOB থেকে TRY
₺0.0021498162
|1 BLOB থেকে JPY
¥0.00777042
|1 BLOB থেকে ARS
ARS$0.07001307
|1 BLOB থেকে RUB
₽0.0042282714
|1 BLOB থেকে INR
₹0.0046368792
|1 BLOB থেকে IDR
Rp0.8525805258
|1 BLOB থেকে KRW
₩0.0734161968
|1 BLOB থেকে PHP
₱0.002999805
|1 BLOB থেকে EGP
￡E.0.0025658244
|1 BLOB থেকে BRL
R$0.0002870298
|1 BLOB থেকে CAD
C$0.0000724182
|1 BLOB থেকে BDT
৳0.0064140324
|1 BLOB থেকে NGN
₦0.0809492754
|1 BLOB থেকে UAH
₴0.0021836466
|1 BLOB থেকে VES
Bs0.00676608
|1 BLOB থেকে CLP
$0.05106276
|1 BLOB থেকে PKR
Rs0.0149784096
|1 BLOB থেকে KZT
₸0.0285264276
|1 BLOB থেকে THB
฿0.0017084352
|1 BLOB থেকে TWD
NT$0.001580514
|1 BLOB থেকে AED
د.إ0.0001939962
|1 BLOB থেকে CHF
Fr0.000042288
|1 BLOB থেকে HKD
HK$0.0004144224
|1 BLOB থেকে MAD
.د.م0.0004778544
|1 BLOB থেকে MXN
$0.0009816102
|1 BLOB থেকে PLN
zł0.0001924104
|1 BLOB থেকে RON
лв0.000229941
|1 BLOB থেকে SEK
kr0.0005058702
|1 BLOB থেকে BGN
лв0.0000882762
|1 BLOB থেকে HUF
Ft0.0179364552
|1 BLOB থেকে CZK
Kč0.0011090028
|1 BLOB থেকে KWD
د.ك0.0000161223
|1 BLOB থেকে ILS
₪0.0001813098