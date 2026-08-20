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Blink Galaxy-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। GQ-এর মার্কেট ক্যাপ 40,746 USD। GQ-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Blink Galaxy-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। GQ-এর মার্কেট ক্যাপ 40,746 USD। GQ-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GQ সম্পর্কে আরও

GQ প্রাইসের তথ্য

GQ কী

GQ হোয়াইটপেপার

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Blink Galaxy প্রাইস (GQ)

তালিকাভুক্ত নয়

1 GQ থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00000484
$0.00000484$0.00000484
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Blink Galaxy (GQ) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:07:09 (UTC+8)

Blink Galaxy-এর আজকের প্রাইস

আজ Blink Galaxy (GQ)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GQ থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GQ-এর জন্য $ 0

Blink Galaxy বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 40,746 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.41B GQ। গত 24 ঘণ্টায়, GQ এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.090516 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GQ গত ঘণ্টায় +0.03% এবং গত 7 দিনে -0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Blink Galaxy (GQ) এর মার্কেট তথ্য

$ 40.75K
$ 40.75K$ 40.75K

--
----

$ 41.22K
$ 41.22K$ 41.22K

8.41B
8.41B 8.41B

8,507,591,291.874492
8,507,591,291.874492 8,507,591,291.874492

Blink Galaxy এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 40.75K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। GQ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.41B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 8507591291.874492। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 41.22K

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.090516
$ 0.090516$ 0.090516

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-0.04%

-0.02%

-0.02%

Blink Galaxy (GQ) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Blink Galaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Blink Galaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Blink Galaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Blink Galaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.04%
30 দিন$ 0+0.05%
60 দিন$ 0-0.02%
90 দিন$ 0--

Blink Galaxy এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Blink Galaxy (GQ) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GQ এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Blink Galaxy (GQ) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Blink Galaxy এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Blink Galaxy এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? GQ এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Blink Galaxy প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Blink Galaxy সম্পর্কে

Blink Galaxy কী সম্পর্কে?

Outer Ring MMO হল একটি সাইন্স ফিকশন 3rd person sandbox অ্যাকশন MMORPG, যা Outer Ring Saga-এর উপর ভিত্তি করে একটি ওপেন-ওয়ার্ল্ড মহাবিশ্বে সেট করা। এই মহাবিশ্বে, 5টি প্রজাতি যা 4টি ভিন্ন ফ্যাকশনে বিভক্ত, গ্রহ এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতা করে। খেলোয়াড়রা কিংবদন্তি অস্ত্র শিকার করতে পারে, বিশাল পিভিপি যুদ্ধে অংশ নিতে পারে, বিপদজনক ডুয়েল ঘুরে বসে বসে বসস লড়াই করতে পারে, এবং তাদের অস্ত্র ও জাহাজ আপগ্রেড করার জন্য মহান লুট এবং সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে।

Blink Galaxy কী বিশেষ?

গেমের সমস্ত অ্যাসেট হল খেলোয়াড়ের কাজ থেকে উৎপন্ন বা তাদের দ্বারা তৈরি। এর মধ্যে তরবারি, আগ্নেয়াস্ত্র, কবচ, যানবাহন, জাহাজ, জমি, ভবন এবং ভবনের মধ্যে আইটেম সবই রয়েছে, যা NFT-তে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এছাড়াও, এই আইটেম তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ—যেমন লোহা, তামা, গ্যাস এবং কাঠ—ফাঙ্গিবল টোকেন হিসেবে কাজ করে। এর ফলে খেলোয়াড়রা এই ডিজিটাল আইটেমগুলির প্রকৃত মালিক হতে পারে এবং তাদের বিনিয়োগকৃত সময়ের মূল্য তৈরি করতে পারে এগুলি বিক্রি করে।

Blink Galaxy কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

Blink Galaxy -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

GQ-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় -0.04% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

Blink Galaxy কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

Blink Galaxy Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে GQ-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

Blink Galaxy-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk5010903.87209141688000, যা এই অ্যাসেটকে #6225 র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

GQ-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 8410358373.18918 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

Blink Galaxy-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, GQ Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, Blink Galaxy Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Blink Galaxy সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:07:09 (UTC+8)

Blink Galaxy (GQ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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