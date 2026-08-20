Blink Galaxy প্রাইস (GQ)
আজ Blink Galaxy (GQ)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GQ থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GQ-এর জন্য $ 0।
Blink Galaxy বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 40,746 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.41B GQ। গত 24 ঘণ্টায়, GQ এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.090516 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GQ গত ঘণ্টায় +0.03% এবং গত 7 দিনে -0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Blink Galaxy এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 40.75K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। GQ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.41B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 8507591291.874492। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 41.22K।
+0.03%
-0.04%
-0.02%
-0.02%
আজকে, Blink Galaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Blink Galaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Blink Galaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Blink Galaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.04%
|30 দিন
|$ 0
|+0.05%
|60 দিন
|$ 0
|-0.02%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Blink Galaxy এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Blink Galaxy কী সম্পর্কে?
Outer Ring MMO হল একটি সাইন্স ফিকশন 3rd person sandbox অ্যাকশন MMORPG, যা Outer Ring Saga-এর উপর ভিত্তি করে একটি ওপেন-ওয়ার্ল্ড মহাবিশ্বে সেট করা। এই মহাবিশ্বে, 5টি প্রজাতি যা 4টি ভিন্ন ফ্যাকশনে বিভক্ত, গ্রহ এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতা করে। খেলোয়াড়রা কিংবদন্তি অস্ত্র শিকার করতে পারে, বিশাল পিভিপি যুদ্ধে অংশ নিতে পারে, বিপদজনক ডুয়েল ঘুরে বসে বসে বসস লড়াই করতে পারে, এবং তাদের অস্ত্র ও জাহাজ আপগ্রেড করার জন্য মহান লুট এবং সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে।
Blink Galaxy কী বিশেষ?
গেমের সমস্ত অ্যাসেট হল খেলোয়াড়ের কাজ থেকে উৎপন্ন বা তাদের দ্বারা তৈরি। এর মধ্যে তরবারি, আগ্নেয়াস্ত্র, কবচ, যানবাহন, জাহাজ, জমি, ভবন এবং ভবনের মধ্যে আইটেম সবই রয়েছে, যা NFT-তে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এছাড়াও, এই আইটেম তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ—যেমন লোহা, তামা, গ্যাস এবং কাঠ—ফাঙ্গিবল টোকেন হিসেবে কাজ করে। এর ফলে খেলোয়াড়রা এই ডিজিটাল আইটেমগুলির প্রকৃত মালিক হতে পারে এবং তাদের বিনিয়োগকৃত সময়ের মূল্য তৈরি করতে পারে এগুলি বিক্রি করে।
Blink Galaxy কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?
Blink Galaxy -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।
GQ-এর বর্তমান দাম কত?
টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় -0.04% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।
Blink Galaxy কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?
Blink Galaxy Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে GQ-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।
Blink Galaxy-এর বাজার মূলধন কত?
এর বাজার মূলধন Tk5010903.87209141688000, যা এই অ্যাসেটকে #6225 র্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।
GQ-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?
বাজারে 8410358373.18918 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।
Blink Galaxy-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত একদিনে, GQ Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।
আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?
গত ২৪ ঘন্টায়, Blink Galaxy Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি
মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি
ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।