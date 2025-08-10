BlastFi Ecosystem Token প্রাইস ($BRES)
BlastFi Ecosystem Token($BRES) বর্তমানে 0.00475942USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। $BRES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $BRES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $BRES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BlastFi Ecosystem Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BlastFi Ecosystem Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007413658 ছিল।
গত 60 দিনে, BlastFi Ecosystem Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012123780 ছিল।
গত 90 দিনে, BlastFi Ecosystem Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00395230783267883 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.08%
|30 দিন
|$ -0.0007413658
|-15.57%
|60 দিন
|$ -0.0012123780
|-25.47%
|90 দিন
|$ -0.00395230783267883
|-45.36%
BlastFi Ecosystem Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.08%
-9.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BlastFi revolutionizes staking with the innovative concept of restaking, utilizing the proof-of-stake consensus mechanism. Users are provided with a tokenized version of their staked assets, which can be reused on the consensus layer to earn additional rewards. This process enhances cryptoeconomic security across various blockchains. Whether staking assets directly on native mainnets or through liquid staking tokens (LST), users can seamlessly opt-in to BlastFi's smart contracts. BlastFi integrates with multiple blockchains using proof-of-stake consensus and acts as a validator on layer-1 blockchains. This integration simplifies staking and extends cryptoeconomic security to additional network applications, mitigating risks such as impermanent losses, smart contract vulnerabilities, and market manipulation. Utilities of Token The BRES token serves as the primary utility token within BlastFi's ecosystem, facilitating various functions and interactions on the platform. Users receive BRES tokens as rewards when participating in BlastFi's staking and restaking activities. Key Features: Staking Rewards Transactional Utility Liquidity Provision Ecosystem Incentives
BlastFi Ecosystem Token ($BRES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $BRESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।
