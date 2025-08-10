BKOKFi প্রাইস (BKOK)
BKOKFi(BKOK) বর্তমানে 0.062798USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 367.80KUSD। BKOK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BKOK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BKOK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BKOKFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00064701 ছিল।
গত 30 দিনে, BKOKFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0080051436 ছিল।
গত 60 দিনে, BKOKFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0131360919 ছিল।
গত 90 দিনে, BKOKFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00795084613657729 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00064701
|+1.04%
|30 দিন
|$ +0.0080051436
|+12.75%
|60 দিন
|$ +0.0131360919
|+20.92%
|90 দিন
|$ +0.00795084613657729
|+14.50%
BKOKFi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+1.04%
+1.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.
BKOKFi (BKOK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BKOKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 BKOK থেকে VND
₫1,652.52937
|1 BKOK থেকে AUD
A$0.09608094
|1 BKOK থেকে GBP
￡0.04647052
|1 BKOK থেকে EUR
€0.0533783
|1 BKOK থেকে USD
$0.062798
|1 BKOK থেকে MYR
RM0.26626352
|1 BKOK থেকে TRY
₺2.55399466
|1 BKOK থেকে JPY
¥9.231306
|1 BKOK থেকে ARS
ARS$83.175951
|1 BKOK থেকে RUB
₽5.02321202
|1 BKOK থেকে INR
₹5.50864056
|1 BKOK থেকে IDR
Rp1,012.87082594
|1 BKOK থেকে KRW
₩87.21888624
|1 BKOK থেকে PHP
₱3.5637865
|1 BKOK থেকে EGP
￡E.3.04821492
|1 BKOK থেকে BRL
R$0.34099314
|1 BKOK থেকে CAD
C$0.08603326
|1 BKOK থেকে BDT
৳7.61990932
|1 BKOK থেকে NGN
₦96.16822922
|1 BKOK থেকে UAH
₴2.59418538
|1 BKOK থেকে VES
Bs8.038144
|1 BKOK থেকে CLP
$60.662868
|1 BKOK থেকে PKR
Rs17.79444128
|1 BKOK থেকে KZT
₸33.88956868
|1 BKOK থেকে THB
฿2.02963136
|1 BKOK থেকে TWD
NT$1.8776602
|1 BKOK থেকে AED
د.إ0.23046866
|1 BKOK থেকে CHF
Fr0.0502384
|1 BKOK থেকে HKD
HK$0.49233632
|1 BKOK থেকে MAD
.د.م0.56769392
|1 BKOK থেকে MXN
$1.16615886
|1 BKOK থেকে PLN
zł0.22858472
|1 BKOK থেকে RON
лв0.2731713
|1 BKOK থেকে SEK
kr0.60097686
|1 BKOK থেকে BGN
лв0.10487266
|1 BKOK থেকে HUF
Ft21.30861736
|1 BKOK থেকে CZK
Kč1.31750204
|1 BKOK থেকে KWD
د.ك0.01915339
|1 BKOK থেকে ILS
₪0.21539714