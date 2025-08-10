Bitcoin Wizards প্রাইস (WZRD)
Bitcoin Wizards(WZRD) বর্তমানে 0.176502USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.71MUSD। WZRD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WZRD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WZRD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bitcoin Wizards থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00193749 ছিল।
গত 30 দিনে, Bitcoin Wizards থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1068939001 ছিল।
গত 60 দিনে, Bitcoin Wizards থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1614406960 ছিল।
গত 90 দিনে, Bitcoin Wizards থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.892276761888924 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00193749
|+1.11%
|30 দিন
|$ -0.1068939001
|-60.56%
|60 দিন
|$ -0.1614406960
|-91.46%
|90 দিন
|$ -1.892276761888924
|-91.46%
Bitcoin Wizards এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.11%
-49.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Bitcoin Wizards (WZRD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WZRDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 WZRD থেকে VND
₫4,644.65013
|1 WZRD থেকে AUD
A$0.27004806
|1 WZRD থেকে GBP
￡0.13061148
|1 WZRD থেকে EUR
€0.1500267
|1 WZRD থেকে USD
$0.176502
|1 WZRD থেকে MYR
RM0.74836848
|1 WZRD থেকে TRY
₺7.17833634
|1 WZRD থেকে JPY
¥25.945794
|1 WZRD থেকে ARS
ARS$233.776899
|1 WZRD থেকে RUB
₽14.11839498
|1 WZRD থেকে INR
₹15.48275544
|1 WZRD থেকে IDR
Rp2,846.80605306
|1 WZRD থেকে KRW
₩245.14009776
|1 WZRD থেকে PHP
₱10.0164885
|1 WZRD থেকে EGP
￡E.8.56740708
|1 WZRD থেকে BRL
R$0.95840586
|1 WZRD থেকে CAD
C$0.24180774
|1 WZRD থেকে BDT
৳21.41675268
|1 WZRD থেকে NGN
₦270.29339778
|1 WZRD থেকে UAH
₴7.29129762
|1 WZRD থেকে VES
Bs22.592256
|1 WZRD থেকে CLP
$170.500932
|1 WZRD থেকে PKR
Rs50.01360672
|1 WZRD থেকে KZT
₸95.25106932
|1 WZRD থেকে THB
฿5.70454464
|1 WZRD থেকে TWD
NT$5.2774098
|1 WZRD থেকে AED
د.إ0.64776234
|1 WZRD থেকে CHF
Fr0.1412016
|1 WZRD থেকে HKD
HK$1.38377568
|1 WZRD থেকে MAD
.د.م1.59557808
|1 WZRD থেকে MXN
$3.27764214
|1 WZRD থেকে PLN
zł0.64246728
|1 WZRD থেকে RON
лв0.7677837
|1 WZRD থেকে SEK
kr1.68912414
|1 WZRD থেকে BGN
лв0.29475834
|1 WZRD থেকে HUF
Ft59.89065864
|1 WZRD থেকে CZK
Kč3.70301196
|1 WZRD থেকে KWD
د.ك0.05383311
|1 WZRD থেকে ILS
₪0.60540186