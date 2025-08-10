Bitcoin Wizard Mascot প্রাইস (BTCWIZ)
Bitcoin Wizard Mascot(BTCWIZ) বর্তমানে 0.00003386USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.83KUSD। BTCWIZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BTCWIZ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BTCWIZ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bitcoin Wizard Mascot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bitcoin Wizard Mascot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000103762 ছিল।
গত 60 দিনে, Bitcoin Wizard Mascot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000175548 ছিল।
গত 90 দিনে, Bitcoin Wizard Mascot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000009004709427682106 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-12.74%
|30 দিন
|$ +0.0000103762
|+30.64%
|60 দিন
|$ +0.0000175548
|+51.85%
|90 দিন
|$ +0.000009004709427682106
|+36.23%
Bitcoin Wizard Mascot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.21%
-12.74%
+61.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty.
Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BTCWIZটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
