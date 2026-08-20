Bitcoin on Rootstock প্রাইস (RBTC)
আজ Bitcoin on Rootstock (RBTC)-এর লাইভ প্রাইস $ 69,788, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.63% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RBTC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি RBTC-এর জন্য $ 69,788।
Bitcoin on Rootstock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 14,663,953 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 210.15 RBTC। গত 24 ঘণ্টায়, RBTC এর ট্রেড হয়েছে $ 64,206 (নিম্ন) এবং $ 69,892 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 129,296 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 3,194.57।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RBTC গত ঘণ্টায় +0.62% এবং গত 7 দিনে +10.38% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 513.55K-তে পৌঁছেছে।
Bitcoin on Rootstock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 14.66M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 513.55K। RBTC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 210.15 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 210.1469422808086। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 14.66M।
+0.62%
+8.63%
+10.38%
+10.38%
আজকে, Bitcoin on Rootstock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5,545.11 ছিল।
গত 30 দিনে, Bitcoin on Rootstock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +11,286.3735756000 ছিল।
গত 60 দিনে, Bitcoin on Rootstock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6,586.0680300000 ছিল।
গত 90 দিনে, Bitcoin on Rootstock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -46.15135915705 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +5,545.11
|+8.63%
|30 দিন
|$ +11,286.3735756000
|+16.17%
|60 দিন
|$ +6,586.0680300000
|+9.44%
|90 দিন
|$ -46.15135915705
|-0.00%
2040 সালে, Bitcoin on Rootstock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Bitcoin on Rootstock-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Bitcoin on Rootstock-এর লাইভ দাম হলো Tk8582461.08637696464000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 8.63% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
RBTC-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
RBTC-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk7895992.09766606568000 থেকে Tk8595250.90630278576000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Bitcoin on Rootstock-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
RBTC বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে RBTC মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Bitcoin on Rootstock-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Bitcoin on Rootstock-এর বাজার মূল্য Tk1803358829.52600375084000 হওয়ায় এটি #-- র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
RBTC-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Bitcoin on Rootstock-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk15900697.66470161088000, আর ATL হলো Tk392865.1446195228396000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
RBTC-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (210.1472199503307 টোকেন), Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Bitcoin Sidechains,SideChain,Rootstock Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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