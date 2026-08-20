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BITCOIN CASH ON BASE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00512624 USD। BCHB-এর মার্কেট ক্যাপ 82,773 USD। BCHB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!BITCOIN CASH ON BASE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00512624 USD। BCHB-এর মার্কেট ক্যাপ 82,773 USD। BCHB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BCHB সম্পর্কে আরও

BCHB প্রাইসের তথ্য

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BITCOIN CASH ON BASE প্রাইস (BCHB)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BCHB থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00521868
$0.00521868$0.00521868
+0.18%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:00:14 (UTC+8)

BITCOIN CASH ON BASE-এর আজকের প্রাইস

আজ BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00512624, যা গত 24 ঘণ্টায় 16.04% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BCHB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BCHB-এর জন্য $ 0.00512624

BITCOIN CASH ON BASE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 82,773 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 15.91M BCHB। গত 24 ঘণ্টায়, BCHB এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00438805 (নিম্ন) এবং $ 0.0053167 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.04203677 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00400165

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BCHB গত ঘণ্টায় -0.72% এবং গত 7 দিনে +7.83% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 18.91-তে পৌঁছেছে।

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) এর মার্কেট তথ্য

$ 82.77K
$ 82.77K$ 82.77K

$ 18.91
$ 18.91$ 18.91

$ 82.77K
$ 82.77K$ 82.77K

15.91M
15.91M 15.91M

15,907,306.364911238
15,907,306.364911238 15,907,306.364911238

BITCOIN CASH ON BASE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 82.77K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 18.91। BCHB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 15.91M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 15907306.364911238। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 82.77K

BITCOIN CASH ON BASE-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00438805
$ 0.00438805$ 0.00438805
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0053167
$ 0.0053167$ 0.0053167
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00438805
$ 0.00438805$ 0.00438805

$ 0.0053167
$ 0.0053167$ 0.0053167

$ 0.04203677
$ 0.04203677$ 0.04203677

$ 0.00400165
$ 0.00400165$ 0.00400165

-0.72%

+16.04%

+7.83%

+7.83%

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, BITCOIN CASH ON BASE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00070875 ছিল।
গত 30 দিনে, BITCOIN CASH ON BASE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000700608 ছিল।
গত 60 দিনে, BITCOIN CASH ON BASE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002457801 ছিল।
গত 90 দিনে, BITCOIN CASH ON BASE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000000292227365 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00070875+16.04%
30 দিন$ -0.0000700608-1.36%
60 দিন$ -0.0002457801-4.79%
90 দিন$ +0.00000000292227365+0.00%

BITCOIN CASH ON BASE এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BCHB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, BITCOIN CASH ON BASE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে BITCOIN CASH ON BASE এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? BCHB এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, BITCOIN CASH ON BASE প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemBase NativeMeme

BITCOIN CASH ON BASE সম্পর্কে

আজকের BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)-এর দাম কত?

লাইভ দাম Tk0.6304200624667428672000, যা গত 24 ঘন্টার মধ্যে দামের পরিবর্তন 16.04% প্রতিফলিত করে। এই সংখ্যাটি প্রতি কয়েক সেকেন্ডে পুনরায় হিসাব করা হয়, বিশ্বব্যাপী বাজারগুলিতে রিয়েল-টাইম ট্রেডিং প্রতিফলিত করার জন্য।

BCHB-এর কতটি টোকেন প্রচলনে আছে?

BCHB-এর প্রচলিত সরবরাহ 15907306.364911238, যা বর্তমানে জনসাধারণের কাছে থাকা পরিমাণকে প্রতিফলিত করে। প্রচলিত সরবরাহ দাম নির্ধারণ এবং বাজার মূলধনকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উদীয়মান অ্যাসেটের ক্ষেত্রে।

বর্তমানে কতজন হোল্ডার BITCOIN CASH ON BASE মালিকানাধীন আছে?

মর্থিত নেটওয়ার্কগুলিতে BCHB-এর আনুমানিক -- ভিন্ন হোল্ডার রয়েছে। হোল্ডারের সংখ্যা বাড়ার অর্থ সাধারণত অ্যাসেটটির গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া বোঝায়।

আজকের BITCOIN CASH ON BASE-এর বাজার মূলধন কত?

বাজার মূলধন Tk10179343.89153838044000 পর্যন্ত রয়েছে, যা BITCOIN CASH ON BASE-কে বিশ্বের #5444 র‍্যাঙ্কে স্থান দিয়েছে। বাজার মূলধন বিনিয়োগকারীদের অ্যাসেটটির তুলনামূলক আকার এবং পরিপক্কতা বুঝতে সাহায্য করে।

আজকে BCHB কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে?

গত 24 ঘন্টায়, টোকেনটি Tk-- ট্রেডিং ভলিউম রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত শক্তিশালী তরলতা এবং বেশি ট্রেডারের অংশগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

BITCOIN CASH ON BASE-এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন কী কারণে হচ্ছে?

গত 24 ঘন্টায় 16.04% দামের সাম্প্রতিক পরিবর্তন বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের আচরণ, Meme,Base Ecosystem,Base Native-এর মধ্যে সামগ্রিক ক্যাটাগরির পারফরম্যান্স এবং -- ইকোসিস্টেমের আপডেটের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। গরম খবর বা বাড়তি ট্রেডিং আগ্রহও এতে অবদান রাখতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BITCOIN CASH ON BASE সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:00:14 (UTC+8)

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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