Bitcoin Cash II প্রাইস (BCH2)
আজ Bitcoin Cash II (BCH2)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01687975, যা গত 24 ঘণ্টায় 20.07% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BCH2 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BCH2-এর জন্য $ 0.01687975।
Bitcoin Cash II বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 65,371 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.87M BCH2। গত 24 ঘণ্টায়, BCH2 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01402415 (নিম্ন) এবং $ 0.01683291 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.09942 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0098941।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BCH2 গত ঘণ্টায় +0.28% এবং গত 7 দিনে -6.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 11.18K-তে পৌঁছেছে।
Bitcoin Cash II এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 65.37K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 11.18K। BCH2 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.87M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 354.48K।
+0.28%
+20.07%
-6.40%
-6.40%
আজকে, Bitcoin Cash II থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00282204 ছিল।
গত 30 দিনে, Bitcoin Cash II থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0048474118 ছিল।
গত 60 দিনে, Bitcoin Cash II থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0033065911 ছিল।
গত 90 দিনে, Bitcoin Cash II থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000000902122503 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00282204
|+20.07%
|30 দিন
|$ +0.0048474118
|+28.72%
|60 দিন
|$ -0.0033065911
|-19.58%
|90 দিন
|$ +0.000000000902122503
|+0.00%
2040 সালে, Bitcoin Cash II এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Bitcoin Cash II-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Bitcoin Cash II-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk2.0757307626334429500000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
BCH2-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
BCH2-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Bitcoin Cash II-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Bitcoin Cash II-এর দামের পরিবর্তন 20.07% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Bitcoin Cash II-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Bitcoin Cash II-এর দাম Tk1.7245729098349086300000 থেকে Tk2.0699707703988571020000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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