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Bitcoin Cash II-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01687975 USD। BCH2-এর মার্কেট ক্যাপ 65,371 USD। BCH2-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Bitcoin Cash II-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01687975 USD। BCH2-এর মার্কেট ক্যাপ 65,371 USD। BCH2-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BCH2 সম্পর্কে আরও

BCH2 প্রাইসের তথ্য

BCH2 কী

BCH2 হোয়াইটপেপার

BCH2 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BCH2 টোকেনোমিক্স

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Bitcoin Cash II প্রাইস (BCH2)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BCH2 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01622928
$0.01622928$0.01622928
+0.13%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Bitcoin Cash II (BCH2) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:59:59 (UTC+8)

Bitcoin Cash II-এর আজকের প্রাইস

আজ Bitcoin Cash II (BCH2)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01687975, যা গত 24 ঘণ্টায় 20.07% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BCH2 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BCH2-এর জন্য $ 0.01687975

Bitcoin Cash II বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 65,371 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.87M BCH2। গত 24 ঘণ্টায়, BCH2 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01402415 (নিম্ন) এবং $ 0.01683291 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.09942 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0098941

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BCH2 গত ঘণ্টায় +0.28% এবং গত 7 দিনে -6.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 11.18K-তে পৌঁছেছে।

Bitcoin Cash II (BCH2) এর মার্কেট তথ্য

$ 65.37K
$ 65.37K$ 65.37K

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

$ 354.48K
$ 354.48K$ 354.48K

3.87M
3.87M 3.87M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Bitcoin Cash II এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 65.37K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 11.18K। BCH2 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.87M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 354.48K

Bitcoin Cash II-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01402415
$ 0.01402415$ 0.01402415
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01683291
$ 0.01683291$ 0.01683291
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01402415
$ 0.01402415$ 0.01402415

$ 0.01683291
$ 0.01683291$ 0.01683291

$ 0.09942
$ 0.09942$ 0.09942

$ 0.0098941
$ 0.0098941$ 0.0098941

+0.28%

+20.07%

-6.40%

-6.40%

Bitcoin Cash II (BCH2) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Bitcoin Cash II থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00282204 ছিল।
গত 30 দিনে, Bitcoin Cash II থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0048474118 ছিল।
গত 60 দিনে, Bitcoin Cash II থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0033065911 ছিল।
গত 90 দিনে, Bitcoin Cash II থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000000902122503 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00282204+20.07%
30 দিন$ +0.0048474118+28.72%
60 দিন$ -0.0033065911-19.58%
90 দিন$ +0.000000000902122503+0.00%

Bitcoin Cash II এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Bitcoin Cash II (BCH2) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BCH2 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Bitcoin Cash II (BCH2) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Bitcoin Cash II এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Bitcoin Cash II সম্পর্কে

Bitcoin Cash II-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Bitcoin Cash II-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk2.0757307626334429500000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

BCH2-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

BCH2-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Bitcoin Cash II-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Bitcoin Cash II-এর দামের পরিবর্তন 20.07% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Bitcoin Cash II-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Bitcoin Cash II-এর দাম Tk1.7245729098349086300000 থেকে Tk2.0699707703988571020000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bitcoin Cash II সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:59:59 (UTC+8)

Bitcoin Cash II (BCH2) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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