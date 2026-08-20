Bitcoin Bull প্রাইস (BTCBULL)
আজ Bitcoin Bull (BTCBULL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 20.36% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BTCBULL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BTCBULL-এর জন্য $ 0।
Bitcoin Bull বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,537,142 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 21.00B BTCBULL। গত 24 ঘণ্টায়, BTCBULL এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00549528 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BTCBULL গত ঘণ্টায় +0.73% এবং গত 7 দিনে +22.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 944.49-তে পৌঁছেছে।
Bitcoin Bull এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.54M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 944.49। BTCBULL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 21.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.54M।
+0.73%
+20.36%
+22.17%
+22.17%
আজকে, Bitcoin Bull থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bitcoin Bull থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Bitcoin Bull থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Bitcoin Bull থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+20.36%
|30 দিন
|$ 0
|+12.04%
|60 দিন
|$ 0
|+17.49%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Bitcoin Bull এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Bitcoin Bull-এর বর্তমান দাম কত?
Bitcoin Bull Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 20.35% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।
BTCBULL-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?
তার দৈনিক পরিবর্তন 20.35% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি BTCBULL বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।
Bitcoin Bull-এর তুলনায় Meme,Ethereum Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?
Meme,Ethereum Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, BTCBULL ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।
আজ Bitcoin Bull-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?
Tk434968199.24482185240000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, BTCBULL #1790 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?
আজকের দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।
BTCBULL কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?
Bitcoin Bull ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।
সাপ্লাই কীভাবে BTCBULL-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
21000000000.0 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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