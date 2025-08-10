BIRDDOG সম্পর্কে আরও

Bird Dog on Base লোগো

Bird Dog on Base প্রাইস (BIRDDOG)

তালিকাভুক্ত নয়

Bird Dog on Base (BIRDDOG) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00013163
$0.00013163$0.00013163
-3.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Bird Dog on Base (BIRDDOG) এর প্রাইস

Bird Dog on Base(BIRDDOG) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 131.63KUSD। BIRDDOG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Bird Dog on Base এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-3.04%
Bird Dog on Base এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BIRDDOG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BIRDDOG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Bird Dog on Base (BIRDDOG) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Bird Dog on Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bird Dog on Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Bird Dog on Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Bird Dog on Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-3.04%
30 দিন$ 0+39.87%
60 দিন$ 0+39.23%
90 দিন$ 0--

Bird Dog on Base (BIRDDOG) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Bird Dog on Base এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00540852
$ 0.00540852$ 0.00540852

-1.15%

-3.04%

-1.95%

Bird Dog on Base (BIRDDOG) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 131.63K
$ 131.63K$ 131.63K

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

Bird Dog on Base (BIRDDOG) কী?

$BIRDDOG is one of the legendary characters from Matt Furie’s Boys’ club comic. Now he is “BASED” on the BASE blockchain as a Fan tribute meme coin. He is ready to join forces with his friends PEPE, BRETT, ANDY and LANDWOLF.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Bird Dog on Base (BIRDDOG) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Bird Dog on Base (BIRDDOG) এর টোকেনোমিক্স

Bird Dog on Base (BIRDDOG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BIRDDOGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

BIRDDOG থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BIRDDOG থেকে VND
--
1 BIRDDOG থেকে AUD
A$--
1 BIRDDOG থেকে GBP
--
1 BIRDDOG থেকে EUR
--
1 BIRDDOG থেকে USD
$--
1 BIRDDOG থেকে MYR
RM--
1 BIRDDOG থেকে TRY
--
1 BIRDDOG থেকে JPY
¥--
1 BIRDDOG থেকে ARS
ARS$--
1 BIRDDOG থেকে RUB
--
1 BIRDDOG থেকে INR
--
1 BIRDDOG থেকে IDR
Rp--
1 BIRDDOG থেকে KRW
--
1 BIRDDOG থেকে PHP
--
1 BIRDDOG থেকে EGP
￡E.--
1 BIRDDOG থেকে BRL
R$--
1 BIRDDOG থেকে CAD
C$--
1 BIRDDOG থেকে BDT
--
1 BIRDDOG থেকে NGN
--
1 BIRDDOG থেকে UAH
--
1 BIRDDOG থেকে VES
Bs--
1 BIRDDOG থেকে CLP
$--
1 BIRDDOG থেকে PKR
Rs--
1 BIRDDOG থেকে KZT
--
1 BIRDDOG থেকে THB
฿--
1 BIRDDOG থেকে TWD
NT$--
1 BIRDDOG থেকে AED
د.إ--
1 BIRDDOG থেকে CHF
Fr--
1 BIRDDOG থেকে HKD
HK$--
1 BIRDDOG থেকে MAD
.د.م--
1 BIRDDOG থেকে MXN
$--
1 BIRDDOG থেকে PLN
--
1 BIRDDOG থেকে RON
лв--
1 BIRDDOG থেকে SEK
kr--
1 BIRDDOG থেকে BGN
лв--
1 BIRDDOG থেকে HUF
Ft--
1 BIRDDOG থেকে CZK
--
1 BIRDDOG থেকে KWD
د.ك--
1 BIRDDOG থেকে ILS
--