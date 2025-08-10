Binance Printer প্রাইস (PRINTR)
Binance Printer(PRINTR) বর্তমানে 0.00003016USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 30.16KUSD। PRINTR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Binance Printer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Binance Printer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000015095 ছিল।
গত 60 দিনে, Binance Printer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000022569 ছিল।
গত 90 দিনে, Binance Printer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000015095
|+5.01%
|60 দিন
|$ -0.0000022569
|-7.48%
|90 দিন
|$ 0
|--
Binance Printer এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Binance Printer | $PRINTR A True Hold2Earn Tokenomics Project Where You Buy & Hold $PRINTR & Earn Automatic $USDT Rewards! Rewards Are 100% Automatic & Hassle Free! Just Buy & Hold! Total Tax: 4% #Binance Printer is a true #Hold2Earn protocol that gives you automatic, hassle free, $USDT rewards! No need to connect to a dApp or 3rd party site! All 4% of the tax is distributed to the holders automatically in the form of $USDT rewards every 60 minutes!
Binance Printer (PRINTR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PRINTRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
