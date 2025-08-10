BillionHappiness প্রাইস (BHC)
BillionHappiness(BHC) বর্তমানে 0.475365USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.77KUSD। BHC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BHC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BHC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BillionHappiness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BillionHappiness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0613048767 ছিল।
গত 60 দিনে, BillionHappiness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0863153030 ছিল।
গত 90 দিনে, BillionHappiness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2770605081838402 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0613048767
|-12.89%
|60 দিন
|$ -0.0863153030
|-18.15%
|90 দিন
|$ -0.2770605081838402
|-36.82%
BillionHappiness এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+0.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC.
BillionHappiness (BHC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BHCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BHC থেকে VND
₫12,509.229975
|1 BHC থেকে AUD
A$0.72730845
|1 BHC থেকে GBP
￡0.3517701
|1 BHC থেকে EUR
€0.40406025
|1 BHC থেকে USD
$0.475365
|1 BHC থেকে MYR
RM2.0155476
|1 BHC থেকে TRY
₺19.33309455
|1 BHC থেকে JPY
¥69.878655
|1 BHC থেকে ARS
ARS$629.6209425
|1 BHC থেকে RUB
₽38.02444635
|1 BHC থেকে INR
₹41.6990178
|1 BHC থেকে IDR
Rp7,667.17634595
|1 BHC থেকে KRW
₩660.2249412
|1 BHC থেকে PHP
₱26.97696375
|1 BHC থেকে EGP
￡E.23.0742171
|1 BHC থেকে BRL
R$2.58123195
|1 BHC থেকে CAD
C$0.65125005
|1 BHC থেকে BDT
৳57.6807891
|1 BHC থেকে NGN
₦727.96920735
|1 BHC থেকে UAH
₴19.63732815
|1 BHC থেকে VES
Bs60.84672
|1 BHC থেকে CLP
$459.20259
|1 BHC থেকে PKR
Rs134.6994264
|1 BHC থেকে KZT
₸256.5354759
|1 BHC থেকে THB
฿15.3637968
|1 BHC থেকে TWD
NT$14.2134135
|1 BHC থেকে AED
د.إ1.74458955
|1 BHC থেকে CHF
Fr0.380292
|1 BHC থেকে HKD
HK$3.7268616
|1 BHC থেকে MAD
.د.م4.2972996
|1 BHC থেকে MXN
$8.82752805
|1 BHC থেকে PLN
zł1.7303286
|1 BHC থেকে RON
лв2.06783775
|1 BHC থেকে SEK
kr4.54924305
|1 BHC থেকে BGN
лв0.79385955
|1 BHC থেকে HUF
Ft161.3008518
|1 BHC থেকে CZK
Kč9.9731577
|1 BHC থেকে KWD
د.ك0.144986325
|1 BHC থেকে ILS
₪1.63050195