BillionHappiness লোগো

BillionHappiness প্রাইস (BHC)

তালিকাভুক্ত নয়

BillionHappiness (BHC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.475365
$0.475365$0.475365
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে BillionHappiness (BHC) এর প্রাইস

BillionHappiness(BHC) বর্তমানে 0.475365USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.77KUSD। BHC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BillionHappiness এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
BillionHappiness এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
50.00K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BHC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BHC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ BillionHappiness (BHC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, BillionHappiness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BillionHappiness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0613048767 ছিল।
গত 60 দিনে, BillionHappiness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0863153030 ছিল।
গত 90 দিনে, BillionHappiness থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2770605081838402 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0613048767-12.89%
60 দিন$ -0.0863153030-18.15%
90 দিন$ -0.2770605081838402-36.82%

BillionHappiness (BHC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

BillionHappiness এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 436.97
$ 436.97$ 436.97

--

--

+0.32%

BillionHappiness (BHC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 23.77K
$ 23.77K$ 23.77K

--
----

50.00K
50.00K 50.00K

BillionHappiness (BHC) কী?

Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

BillionHappiness (BHC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BillionHappiness (BHC) এর টোকেনোমিক্স

BillionHappiness (BHC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BHCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BillionHappiness (BHC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

