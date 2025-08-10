DRUGS সম্পর্কে আরও

Big Pharmai লোগো

Big Pharmai প্রাইস (DRUGS)

তালিকাভুক্ত নয়

Big Pharmai (DRUGS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00344463
$0.00344463$0.00344463
-6.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Big Pharmai (DRUGS) এর প্রাইস

Big Pharmai(DRUGS) বর্তমানে 0.00344522USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.77MUSD। DRUGS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Big Pharmai এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-6.35%
Big Pharmai এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.10B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DRUGS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DRUGS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Big Pharmai (DRUGS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Big Pharmai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000233842510209357 ছিল।
গত 30 দিনে, Big Pharmai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0175380584 ছিল।
গত 60 দিনে, Big Pharmai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0161546948 ছিল।
গত 90 দিনে, Big Pharmai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025517175515528013 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000233842510209357-6.35%
30 দিন$ +0.0175380584+509.05%
60 দিন$ +0.0161546948+468.90%
90 দিন$ +0.0025517175515528013+285.59%

Big Pharmai (DRUGS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Big Pharmai এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00339289
$ 0.00339289$ 0.00339289

$ 0.00368922
$ 0.00368922$ 0.00368922

$ 0.055878
$ 0.055878$ 0.055878

-0.07%

-6.35%

+170.85%

Big Pharmai (DRUGS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

--
----

1.10B
1.10B 1.10B

Big Pharmai (DRUGS) কী?

Big Pharmai (DRUGS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Big Pharmai (DRUGS) এর টোকেনোমিক্স

Big Pharmai (DRUGS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DRUGSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Big Pharmai (DRUGS) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

