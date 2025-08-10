BIG JIM প্রাইস (BIGJIM)
BIG JIM(BIGJIM) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.98KUSD। BIGJIM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BIGJIM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BIGJIM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BIG JIM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BIG JIM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, BIG JIM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, BIG JIM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.32%
|30 দিন
|$ 0
|+0.21%
|60 দিন
|$ 0
|+78.40%
|90 দিন
|$ 0
|--
BIG JIM এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.32%
+5.70%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It’s designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact.
