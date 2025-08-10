Big Balls Birds প্রাইস (BALLS)
Big Balls Birds(BALLS) বর্তমানে 0.00032546USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.61KUSD। BALLS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BALLS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BALLS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Big Balls Birds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Big Balls Birds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000692701 ছিল।
গত 60 দিনে, Big Balls Birds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000051300 ছিল।
গত 90 দিনে, Big Balls Birds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.51%
|30 দিন
|$ +0.0000692701
|+21.28%
|60 দিন
|$ -0.0000051300
|-1.57%
|90 দিন
|$ 0
|--
Big Balls Birds এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
+1.51%
-1.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Big Balls Birds (BALLS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BALLSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 BALLS থেকে VND
₫8.5644799
|1 BALLS থেকে AUD
A$0.0004979538
|1 BALLS থেকে GBP
￡0.0002408404
|1 BALLS থেকে EUR
€0.000276641
|1 BALLS থেকে USD
$0.00032546
|1 BALLS থেকে MYR
RM0.0013799504
|1 BALLS থেকে TRY
₺0.0132364582
|1 BALLS থেকে JPY
¥0.04784262
|1 BALLS থেকে ARS
ARS$0.43107177
|1 BALLS থেকে RUB
₽0.0260335454
|1 BALLS থেকে INR
₹0.0285493512
|1 BALLS থেকে IDR
Rp5.2493541038
|1 BALLS থেকে KRW
₩0.4520248848
|1 BALLS থেকে PHP
₱0.018469855
|1 BALLS থেকে EGP
￡E.0.0157978284
|1 BALLS থেকে BRL
R$0.0017672478
|1 BALLS থেকে CAD
C$0.0004458802
|1 BALLS থেকে BDT
৳0.0394913164
|1 BALLS থেকে NGN
₦0.4984061894
|1 BALLS থেকে UAH
₴0.0134447526
|1 BALLS থেকে VES
Bs0.04165888
|1 BALLS থেকে CLP
$0.31439436
|1 BALLS থেকে PKR
Rs0.0922223456
|1 BALLS থেকে KZT
₸0.1756377436
|1 BALLS থেকে THB
฿0.0105188672
|1 BALLS থেকে TWD
NT$0.009731254
|1 BALLS থেকে AED
د.إ0.0011944382
|1 BALLS থেকে CHF
Fr0.000260368
|1 BALLS থেকে HKD
HK$0.0025516064
|1 BALLS থেকে MAD
.د.م0.0029421584
|1 BALLS থেকে MXN
$0.0060437922
|1 BALLS থেকে PLN
zł0.0011846744
|1 BALLS থেকে RON
лв0.001415751
|1 BALLS থেকে SEK
kr0.0031146522
|1 BALLS থেকে BGN
лв0.0005435182
|1 BALLS থেকে HUF
Ft0.1104350872
|1 BALLS থেকে CZK
Kč0.0068281508
|1 BALLS থেকে KWD
د.ك0.0000992653
|1 BALLS থেকে ILS
₪0.0011163278