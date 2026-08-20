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Big Ass Rewards Sendor-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। BARS-এর মার্কেট ক্যাপ 118,575 USD। BARS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Big Ass Rewards Sendor-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। BARS-এর মার্কেট ক্যাপ 118,575 USD। BARS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BARS সম্পর্কে আরও

BARS প্রাইসের তথ্য

BARS কী

BARS হোয়াইটপেপার

BARS অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BARS টোকেনোমিক্স

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Big Ass Rewards Sendor প্রাইস (BARS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BARS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00012537
$0.00012537$0.00012537
+0.12%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Big Ass Rewards Sendor (BARS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:53:47 (UTC+8)

Big Ass Rewards Sendor-এর আজকের প্রাইস

আজ Big Ass Rewards Sendor (BARS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 12.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BARS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BARS-এর জন্য $ 0

Big Ass Rewards Sendor বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 118,575 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 950.07M BARS। গত 24 ঘণ্টায়, BARS এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BARS গত ঘণ্টায় +3.04% এবং গত 7 দিনে -5.02% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 463.47-তে পৌঁছেছে।

Big Ass Rewards Sendor (BARS) এর মার্কেট তথ্য

$ 118.58K
$ 118.58K$ 118.58K

$ 463.47
$ 463.47$ 463.47

$ 124.19K
$ 124.19K$ 124.19K

950.07M
950.07M 950.07M

995,074,736.120271
995,074,736.120271 995,074,736.120271

Big Ass Rewards Sendor এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 118.58K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 463.47। BARS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 950.07M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 995074736.120271। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 124.19K

Big Ass Rewards Sendor-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.04%

+12.16%

-5.02%

-5.02%

Big Ass Rewards Sendor (BARS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Big Ass Rewards Sendor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Big Ass Rewards Sendor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Big Ass Rewards Sendor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Big Ass Rewards Sendor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+12.16%
30 দিন$ 0-65.90%
60 দিন$ 0+8.13%
90 দিন$ 0--

Big Ass Rewards Sendor এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Big Ass Rewards Sendor (BARS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BARS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Big Ass Rewards Sendor (BARS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Big Ass Rewards Sendor এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Big Ass Rewards Sendor এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? BARS এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Big Ass Rewards Sendor প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Big Ass Rewards Sendor (BARS) রিসোর্স

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Big Ass Rewards Sendor সম্পর্কে

Big Ass Rewards Sendor-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 12.16% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব BARS-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

Big Ass Rewards Sendor-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk14581363.77489361500000 বাজার মূল্য নিয়ে, Big Ass Rewards Sendor #5012 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

BARS ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

BARS-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk থেকে Tk পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

Big Ass Rewards Sendor-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (950069330.2761229 টোকেন), Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Big Ass Rewards Sendor সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:53:47 (UTC+8)

Big Ass Rewards Sendor (BARS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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