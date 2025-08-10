Bifrost Voucher MANTA প্রাইস (VMANTA)
Bifrost Voucher MANTA(VMANTA) বর্তমানে 0.332301USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.60MUSD। VMANTA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VMANTA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VMANTA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bifrost Voucher MANTA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02033961 ছিল।
গত 30 দিনে, Bifrost Voucher MANTA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0658673417 ছিল।
গত 60 দিনে, Bifrost Voucher MANTA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023121171 ছিল।
গত 90 দিনে, Bifrost Voucher MANTA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.06731201157468243 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.02033961
|+6.52%
|30 দিন
|$ +0.0658673417
|+19.82%
|60 দিন
|$ +0.0023121171
|+0.70%
|90 দিন
|$ -0.06731201157468243
|-16.84%
Bifrost Voucher MANTA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.60%
+6.52%
+23.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.
Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VMANTAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
