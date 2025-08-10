BIAO সম্পর্কে আরও

Biao Coin লোগো

Biao Coin প্রাইস (BIAO)

তালিকাভুক্ত নয়

Biao Coin (BIAO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00001108
$0.00001108$0.00001108
+1.40%1D
USD

আজকে Biao Coin (BIAO) এর প্রাইস

Biao Coin(BIAO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। BIAO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Biao Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 1.52K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.45%
Biao Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BIAO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BIAO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Biao Coin (BIAO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Biao Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Biao Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Biao Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Biao Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.45%
30 দিন$ 0-14.07%
60 দিন$ 0-2.87%
90 দিন$ 0--

Biao Coin (BIAO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Biao Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00358822
$ 0.00358822$ 0.00358822

+0.91%

+1.45%

+19.35%

Biao Coin (BIAO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.52K
$ 1.52K$ 1.52K

0.00
0.00 0.00

Biao Coin (BIAO) কী?

Biao on Solana is community-driven project powered with the most well known Meme of Asia. Now on Solana

Biao Coin (BIAO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Biao Coin (BIAO) এর টোকেনোমিক্স

Biao Coin (BIAO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BIAOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

