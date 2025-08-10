Bet Big Casino প্রাইস (BETBIG)
Bet Big Casino(BETBIG) বর্তমানে 0.0000447USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 44.70KUSD। BETBIG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BETBIG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BETBIG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bet Big Casino থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bet Big Casino থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000139846 ছিল।
গত 60 দিনে, Bet Big Casino থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000002757 ছিল।
গত 90 দিনে, Bet Big Casino থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000127411210591092 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.02%
|30 দিন
|$ +0.0000139846
|+31.29%
|60 দিন
|$ +0.0000002757
|+0.62%
|90 দিন
|$ +0.00000127411210591092
|+2.93%
Bet Big Casino এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.02%
+20.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.
